Thania confiesa que le gustó el “besito” de Leo, ¡este arroz ya se coció!

Tal parece que la relación entre Thania y Leo cada vez va mejor, ya que al día siguiente que jugaron semana inglesa y se dieron su primer beso, durante el desayuno platicaron un poco más de sus vidas, se ve que sienten mucho interés por conocer más detalles uno del otro.



Thania le preguntó a Leo sobre su mayor miedo, a lo que él contestó que es morir y no ser recordado. Ella le platicó que de niña era “muy rara”, que tuvo una infancia feliz y muy bonita con su familia, pero que en la escuela no era como es ahora y no tenía muchos amigos.

Durante su platica en el comedor, se les acercó Brandon y directamente le preguntó a Thania: "¿te gustó el besito que te dio Leo?”, a lo que ella tímidamente pero sin dudarlo contesto un rotundo “sí".

