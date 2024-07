¡La verdad detrás del romance de Thania y Leo!

En una reciente entrevista con Antonio Betancourt, Thania reveló detalles sobre su relación con Leo, la cual no es tan reciente como se había asumido. Según Thania, su vínculo con Leo comenzó durante el casting en Ciudad de México, donde pasaron por diversas etapas juntos, lo que les permitió conocerse a fondo.

Thania describió a Leo como una persona sumamente divertida con quien conectó rápidamente. Esta conexión inicial se fortaleció durante el proceso de selección, ya que compartieron momentos únicos y comenzaron a interactuar a través de redes sociales. La comunicación constante durante este periodo contribuyó a una relación más estrecha entre ellos, estableciendo una base sólida para lo que parece ser una relación en desarrollo.

El amor no es una distracción para los académicos

A pesar de la atracción mutua y el entusiasmo que ambos muestran por su nuevo romance, Thania y Leo han subrayado que sus sentimientos no interferirán con su rendimiento en la competencia. Ambos participantes han sido claros al respecto, asegurando que el amor no será una distracción. Han establecido límites durante los ensayos y clases para garantizar que su relación no afecte su desempeño en los conciertos.

Thania enfatizó que tanto ella como Leo están comprometidos a dar lo mejor de sí mismos y a mantener su enfoque en la competencia. Esta actitud demuestra su seriedad y dedicación hacia el programa, a pesar de la creciente conexión personal entre ellos. Así, la relación entre Thania y Leo, aunque significativa, no desviará su atención ni comprometerá su esfuerzo en La Academia.