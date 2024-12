¿Tienes sobrepeso u obesidad? Esto es lo que debes pesar según tu estatura

El sobrepeso y la obesidad son catalogados como problemas de salud pública, pues se encuentran relacionados con otros padecimientos como la hipertensión, la diabetes o niveles inadecuados de colesterol en sangre, así como inflamación crónica de los tejidos del cuerpo.

En este sentido, expertos en nutrición y en salud han compartido que mantener un monitoreo de nuestro peso nos puede ayudar a prevenir el exceso de grasa visceral, además de mantener una alimentación adecuada y realizar actividad física al menos tres veces por semana.

Para conocer si tienes sobrepeso u obesidad ya no es necesario acudir con un especialista, pues existe una forma que calcula tu peso ideal de acuerdo con tu estatura, brindando un rango aproximado de un peso saludable aunque no toma en cuenta la composición corporal, por lo que no sabrás qué porcentaje es de grasa, músculo y otros tejidos.

Así puedes calcular tu peso ideal, según tu estatura

La forma más sencilla de calcular tu peso ideal es con el Índice de Masa Corporal o IMC, aunque expertos aseguran que es solo una aproximación y no una herramienta para hacer diagnósticos, pues no toma en cuenta la composición corporal. Sabiendo lo anterior, deberás seguir las siguientes fórmulas.



Si eres hombre: Altura en centímetros - 150*0.75+50

Si eres mujer: Altura en centímetros - 150*0.6+50

Al obtener el resultado podrás consultar la tabla de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en donde se detallan los siguientes parámetros:



Obesidad: IMC de 30 o más

Sobrepeso: IMC de 25 a 29.99

Peso ideal : IMC de 18.5 a 24.9

: IMC de 18.5 a 24.9 Bajo peso: IMC menos a 18.5

Estas mediciones son solo una aproximación, pues se ha comprobado que pueden existir IMC normales en donde el individuo tenga exceso de grasa o IMC de sobrepeso con individuos atléticos con desarrollo muscular, para ello se han creado básculas especiales que miden todos estos parámetros.