TikTok Awards 2024: conoce la lista completa de ganadores

Como ya se está haciendo costumbre, se realizó una gran fiesta para la tercera edición de los TikTok Awards, el evento se realizó el pasado miércoles 31 de enero en la Ciudad de México y se reconoció a lo mejor de la plataforma digital.

Yeri Mua rompe el silencio sobre agresiones de su ex Naim Darrechi.

La Alfombra Rosa estuvo llena de celebridades e influencers, donde lucieron sus mejores outfits. Después de esta bienvenida llena de color, Belinda y Juanpa Zurita, como los conductores principales, mencionaron las diferentes categorías y a los ganadores.

Cabe mencionar que para esta edición se tomaron en cuenta los videos que narraron historias, personajes y momentos que cambiaron la vida de una o más personas. Aquí te dejamos la lista completa de ganadores:

¿Quiénes son los ganadores de los TikTok Awards 2024?

Creador del Año

@ibarrechejavier

@arayfer_ha

@esen_alva (ganador)

@jairsanchezzz

@tammy.parra

Creador Revelación del Año

@hectordelagarza_ (ganador)

@irammendiola

@duaalupita

@candresperedo

@dwoong

Trend del Año

Burrita Burrona + Turbulence (se va a caer)

Donsilveriogu (qué agusticidad)

Yerimua (trakaaaa)

Hermanos Esquivel (sebastian.esquivel31/eugenio.esquivel23) (Alucín)

Soywendyguevaraoficial (viejo) (ganador)

#TikTokMeHizoVer

@dayanechrissel

@alondracosilionn

@velkoback

@islasvlogs_ (ganador)

@untalfredo

#TikTokFashion

@kevinfashioned (ganador)

@mariabotle_

@lafatshionista

@manustyling1

@divalomas

#TikTokBeauty

@dorisjocelyn (ganador)

@sarai.paniagua

@pautips

@arriagalonso

@carelquezada

#LoDescubríEnTikTok

@leostudy (ganador)

@luz.carreiro

@denissemct

@monksofmunch

@denisseguzman_

Crack de Cracks

@paquideus

@javetasenerlarco (ganador)

@jenifer.rosas

@rivaldios10

@joshjuanico_

Pro del Gaming

@johaanzu

@angelo.gamer

@el_vicent_ofs

@pipepunk (ganador)

@ddiwinx

Master del LIVE

@yosoytoniu

@ponchodenigris

@soymelissanavarro (ganador)

@alito.abz

@elmaxitolives

Artista del Año

Yandel

Camilo

Danny Ocean (ganador)

Piso 21

J Balvin

Canción del Año

Yng Lvcas Ft Peso Pluma (Bebe Remix)

Michelle Maciel FT Eden Muñoz (CCC)

Bellakath FT Profeta Yao Yao and Smi-Lee (Y Yo me le pego) (ganador)

Danny Ocean (No te Enamores de él)

J Balvin FT Usher (Dientes)

Sprite Award: Artista Revelación del Año

Yeri Mua (ganador)

Hermanos Esquivel

Princesa Alba

Uzielito Mix

Michelle Maciel