Tiktoker chilena explota contra Ángela Aguilar y reta a Pepe Aguilar

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más repudiadas del momento, esto debido a su romance con Christian Nodal, y porque recientemente fue reconocida por una revista como “La Mujer del Año”.

Sin embargo, el odio también surgió a raíz de las recientes declaraciones de Cazzu, quien tiró por tierra lo dicho por Ángela Aguilar al medio ABC News, en donde aseguró que con su relación nadie sufrió, ya que todos los implicados estaban enterados.

Te puede interesar: VIDEO: Christian Nodal enfurece y defiende a Ángela Aguilar de Cazzu

Mia asegura que ella fue quien robó las cosas de María y no Fabiola [VIDEO] Mia revela que ella fue quien robó las joyas de María; lo hizo a propósito porque no la tolera. A Mia no le gusta que María se meta en su vida privada.

¿Qué dijo Cazzu?

Cazzu aseguró que lo dicho por Ángela Aguilar fue una mentira: “Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decir lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”.

¿Quién es la tiktoker que explotó contra Ángela Aguilar?

A raíz de esta serie de declaraciones entre Ángela Aguilar y Cazzu, la tiktoker chilena @antifafer, mejor conocida como ‘La Tía Feñita’, publicó un video en el que arremetió contra la hija de Pepe Aguilar.

“Mira Ángelita Aguilar, soy de Chile, así que no tengo miedo a que tu papá me tumbe la cuenta”, dijo y agregó que “si antes no te soportaba en español, menos te estoy soportando en inglés”.

¿Por qué arremetió contra Ángela Aguilar? La tiktoker chilena salió en defensa de Cazzu: “¿Qué te crees tú de venir a hablar de los sentimientos de nuestra madre Cazzu?”.

Te puede interesar: Este fue el primer mensaje de Ángela Aguilar tras haber sido reconocida como la mujer del año

"¿Qué no tuvo el corazón roto? A ti ya te salieron a desmentir, mentirosa”, dijo dirigiéndose a Ángela y mostrando su apoyo a Cazzu. “A la Cazzu la tengo del otro lado de la Cordillera, pero hoy me dieron ganas de atravesarla para darle un brazo y aplaudirle... Se te cayó la mentira”.

Por último, ‘La Tía Feñita’ aseguró que, tras lo sucedido nadie la hará quererla: “Nadie me hará quererte, Ángela Aguilar. Cantarás muy bien, pero destruye-hogares no”.