¿Timothée Chalamet y Kylie Jenner se convertirán en papás?

Timothée Chalamet y Kylie Jenner son de las parejas de famosos que más llaman la atención con el simple hecho de verlos juntos, sin embargo, en esta ocasión han causado toda una polémica al levantar sospechas de estar embarazados.

Cuando inició este romance, pocos apostaban por su continuidad, sin embargo, han callado muchas bocas al haber durado ya bastante tiempo, y por lo visto, esta vez vuelven a sorprender, pero ahora no sólo por su romance, sino por llegar unos niveles más adelante, pues se especula que la pareja está esperando a su primer bebé juntos.

¿Cómo comenzó el rumor del embarazo de Timothée Chalamet y Kylie Jenner?

Esta especulación nació a partir de que un un conocido comediante de Estados Unidos compartiera en su podcast que tuvo una conversación con un empleado de un supermercado que le reveló que estaban grabando ahí el final de la temporada de Keeping Up With the Kardashian, y escuchó mencionar a Kylie que estaba embarazada.

Aunque el comediante recalcó que el comentario del empleado del supermercado pudo ser falso, no se hizo esperar la locura por parte de los fans de la pareja, quienes publicaron comentarios de todo tipo sobre el posible embarazo de Kylie.

El rumor del embarazo de Timothée Chalamet y Kylie Jenner cobró fuerza

Pero el rumor se intensificó durante el funeral de su tía, Karen Houghton, hermana de su mamá, pues mientras que toda la familia se presentó de manera elegante, ella fue sin maquillaje y con una sudadera holgada, lo que dejó la duda si lo habrá hecho para que su pancita pasara desapercibida.

Para ese momento, la novia de Timothée volvió a alborotar las redes sociales y los fanáticos de la pareja ya comienzan a hacer comentarios al respecto, pues destacaron además, que Kylie ya tiene dos hijos, de los cuales llevó su embarazo en secreto.