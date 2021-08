A Tini Stoessel se le fue la lengua y reveló que Belinda ¡ya se casó!

Durante una transmisión en vivo la argentina tuvo una indiscreción que la cantante de música pop tuvo que aclarar de manera inmediata.

Mucha sorpresa y polémica causó una indiscreción por parte de la cantante Tini Stoessel, con quien Belinda colaboró en la canción “La Niña de las escuela”, quien habría revelado que la pareja que forma la cantante y Nodal ya se habrían casado.

Fue durante una transmisión en la que Belinda tuvo un encuentro con la cantante argentina Tini Stoessel, para promocionar la canción donde colaboraron, que la expareja de Sebastián Yatra aseguró que Belinda ya había contraído nupcias.

“Es que Belinda ya está casada, pero para… pero Belo, yo vi el anillo”, indicó Stoessel al respecto de la situación sentimental de ‘Nodeli’.

Como era de esperarse, los fans de ‘Beli’ comenzaron a comentar que posiblemente se casaron en secreto, por lo que la también actriz tuvo que aclararle a los fans que seguían la transmisión que sigue soltera.

Belinda aclaró que su compromiso con Nodal sigue en pie, pero aún no tienen fecha para la boda y por el momento tienen otros compromisos antes de darse el “Sí, acepto”.

Hace unos días también comenzó a circular una imagen y un video donde se le ve a Christian Nodal con un diseñador, quien le estaba tomando medidas y que aseguró que le estaba preparando su supuesto traje de novio, sin embargo, el equipo de cantante de regional mexicano se aseguró de desmentir esto.

En medio de los rumores de su boda, Belinda y Christian Nodal festejaron un año de relación y compartieron en redes sociales cómo fue celebración de su aniversario.

Con flores rojas, velas, bebidas y una cena los famosos celebraron que hace un año comenzaron la relación que desembocó en planes de matrimonio.

Por su parte, usuarios en redes sociales notaron que Christian Nodal se inspiró en Belinda y su primer aniversario para componer una nueva canción.

“Te despiertas a mi lado todos los días y wow, no puedo creer que seas mía. No me basta con un año contigo quiero cien, hasta hacernos viejitos y se arrugue nuestra piel, serte fiel hasta difunto”, se escucha cantar a Nodal

