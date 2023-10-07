Conoce a quien se llevó la casa de regalo del Tío Richie

Este sábado 7 de octubre, se dio a conocer a través de nuestro matutino Venga La Alegría, el nombre de la sobrina consentida del Tío Richie, que se llevó una casa con motivo de la celebración de los 30 años de TV Azteca. La afortunada fue Irene del estado de Puebla.

Después de 30 años de historia, TV Azteca es una de las cadenas televisivas más exitosas y prominentes de América Latina y del mundo, nuestro querido Ricardo Salinas Pliego está echando la casa por la ventana y por lo que ha compartido su felicidad con nuestros fieles televidentes, mismos que han obtenido grandes regalos como autos último modelo, motos, cuentas de guardadito y una casa.

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Programa 02 agosto 2023 Parte 1 | ¡Celebramos 30 años de TV Azteca!

¿Por qué el Tío Richie está echando la casa por la ventana? El Tío Richie, con motivo de los 30 años de TV Azteca, ha entregado varios regalos a sus sobrinas y sobrinos consentidos, entre los que destacan pantallas planas, motocicletas, dinero en efectivo y este sábado, se dio a conocer el nombre de la persona que se llevó una casa.





¿Quién se llevó la casa?

A través de sus redes sociales, el Tío Richie dio a conocer el nombre de su sobrina que se llevó la mansión: “Irene, es de Puebla. Llegó a mi escritorio su historia junto a la de millones de sobrinos más y me pareció que ella era a la que debía regalarle la casa".

Doña Irene se parte la ma... trabajando todos los días, de lunes a domingo, vende tortas y cemitas para sacar adelante a su familia, es de Puebla y hoy le voy a regalar una casota… Quizá mi regalo no cambiará al país (seguramente no), pero definitivamente cambiará el mundo de Doña Irene y su familia

Señora Irene, espero que lea mi mensaje y de todo corazón quiero que estos millones de pesos que hoy le regalo en forma de una casa, los disfrute usted y toda su familia SE LO MERECE, SE LO HA GANADO!!! Le mandamos un fuerte abrazo mi adorada esposa @MLMSalinas y yo, de todo corazón gracias por ponerle el ejemplo a las jóvenes de lo que es una mujer trabajadora!!!

Señoras y señores es momento de anunciarles a quien escogí como ganadora de la mansión que regalaré por el #30AniversarioDeTVAzteca, se llama Irene Manzano, es de Puebla. Llegó a mi escritorio su historia junto a la de millones de sobrinos más y me pareció que ella era a la que… pic.twitter.com/mFgn1P7j3O — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) October 7, 2023

¿Qué dijo la sobrina afortunada del tío Richie?

Las cámaras de TV Azteca se dirigieron hasta la casa de la afortunada, para notificarle que el Tío Richie le regaló una casa, el principal regalo que conmemora los 30 años de nuestra televisora. La señora Irene se mostró feliz y no pudo contener la emoción.

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Estoy temblando… No lo puedo creer. No saben el cambio que le van a hacer a mi vida y a la de mi familia. Mi esposo me ha ayudado, desde que vengo de abajo, soy campesina, cultivábamos café. Yo estudié la carrera de Derecho en la BUAP… terminé la carrera y la pandemia nos hizo cambiar de giro