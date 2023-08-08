Tras 30 años de TV Azteca, una de las cadenas de televisión más prominentes de América Latina y el mundo, Ricardo Salinas Pliego sorprendió al público al revelar su intención de compartir con los televidentes, millones de pesos en lujosos autos de último modelo, así como una mansión en la ciudad de elección del o la ganadora.

En este sentido, el Presidente de Grupo Salinas dio a conocer los primeros ganadores. Dicho esto, a continuación te diremos de quiénes se trata.

Programa 02 agosto 2023 Parte 1 | ¡Celebramos 30 años de TV Azteca!

Ricardo Salinas Pliego selecciona a los primeros ganadores por los 30 años de TV Azteca

A través de las redes sociales, Ricardo Salinas Pliego reveló los nombres de los primeros ganadores en el marco del 30 Aniversario de TV Azteca.

Y es que compartió con entusiasmo los primeros resultados de esta extraordinaria iniciativa, prometiendo aún más sorpresas y emociones por venir: “Empecemos calentando con unas pantallas planas de 65”… más adelante se viene la mansión, los deportivos y millones de pesos más en Italika, cuentas de Banco Azteca con efectivo y posiblemente otra gran sorpresa”, escribió.

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¿Quiénes son los primeros ganadores?

Maria Fernanda Salazar Avila (@Fer_The_Boss en Twitter): Una merecida victoria ha coronado a María Fernanda Salazar Ávila como la primera afortunada, haciéndose ganadora de una impresionante pantalla plana de 65 pulgadas. Madelinn Romero Alvarez: Madelinn Romero Álvarez ha emergido como la segunda ganadora, después de haberse inscrito a través del portal oficial del sorteo ( http://ganaconeltiorichie.com Sara Roque Climaco (@roquecsara en TikTok): Sara Roque Climaco en TikTok fue la tercera ganadora de una pantalla plana de 65 pulgadas.

Para celebrar el #30AniversarioDeTVAzteca y repudiar la #EducacionComunista de la 4T voy a empezar hoy a repartir parte de mi fortuna, empecemos calentando con unas pantallas planas de 65”… más adelante se viene la mansión, los deportivos y millones de pesos más en… https://t.co/teC1g84Mwh — Don Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) August 8, 2023

Ricardo Salinas Pliego invita a seguir participando:

Con gratitud, Ricardo Salinas Pliego extendió su invitación a aquellos que aún no han tenido la suerte de ser anunciados como ganadores, alentándolos a permanecer atentos y registrarse en GanaConElTioRichie.com.

