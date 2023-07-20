Gana con el Tío Richie
Participa porque tú podrías ser elegido.
Entra a ganaconeltiorichie.com y participa para convertirte en un beneficiario de alguno de los regalos que otorgaremos.
TÉRMINOS Y CONDICIONES:
Podrán participar todos aquellos mexicanos personas físicas, hombres y mujeres, mayores de edad (18 años), residentes de la República Mexicana y que hayan leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones de esta dinámica promocional y publicitaria.
1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:
Los interesados podrán participar entrando al sitio ganaconeltiorichie.com.
Ahí encontrarán el formulario donde deberán registrarse y responder las preguntas.
Únicamente se podrán registrar por una sola ocasión.
2. SELECCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DE LOS REGALOS:
El Sr. Ricardo Salinas Pliego (el “Tío Richie”), junto con un equipo de asesores, revisarán todas las participaciones recibidas y seleccionarán quiénes serán los participantes que, a su único criterio, deben recibir uno de los regalos.
3. REGALOS
En cada dinámica se darán a conocer los regalos, mientras, puedes irte registrando para participar.
4. OTRAS CONDICIONES
El(la) participante seleccionado(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del regalo que haya obtenido (en su totalidad o en parte).
El(la) participante seleccionado(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V., cuando así se le solicite, copia vigente de identificación oficial personal, comprobante de domicilio y/o cualquier otro documento o información que se le solicite.
Esta dinámica de publicidad es válida únicamente en la República Mexicana.
Cada participante elegido en la dinámica como beneficiario de algún regalo, en caso de ser factible, será contactado de conformidad con la información que haya establecido en su registro, para informarle del proceso de entrega de su regalo.
TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el regalo en el caso de estar imposibilitado para contactar al participante seleccionado o determinar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los participantes que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto seleccionado(a).
TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional al valor de los regalos asignados, en que incurran los participantes durante la dinámica.
Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html
TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.
TV Azteca se reserva el derecho a ampliar, restringir o modificar en cualquier tiempo, aún después de ser elegido al participante ganador del regalo de que se trate, los términos, condiciones, mecánica o cualquier otro aspecto de la presente dinámica, sin previo aviso. Cualquier modificación será publicada en este sitio.
Al participar, únicamente con su solo registro, el participante acepta y reconoce que la información que proporcione, así como todo el material fotográfico y/o video que se obtenga durante la asignación, entrega y el disfrute del regalo y que incluya su imagen, podrá ser utilizado libremente por TV Azteca y/o cualquier tercero que ésta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine.
TV Azteca no será responsable en caso de cualquier daño o pérdida causada por el disfrute del regalo.
5. RENUNCIA DEL REGALO
Las siguientes situaciones son motivo para considerar que el(la) participante seleccionado(a) renuncia al regalo:
Si el(la) participante seleccionado(a) decide por voluntad propia renunciar al regalo, por cualquier motivo.
Si TV Azteca no puede contactarle para entregar el regalo.
Si el(la) participante seleccionado(a) no envía la documentación y/o información solicitada en tiempo y forma, como se le será notificado por TV Azteca.
Por así considerarlo TV Azteca, el Tío Richie o su equipo de asesores.
En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca podrá otorgar el incentivo a otro participante, a voluntad del Tío Richie y su equipo de asesores.
Entra a ganaconeltiorichie.com y participa.