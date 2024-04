“Nadie fue buen compañero, no existe el compañero perfecto” Nico en Survivor

Al inicio de la entrevista, Olga Mariana le da la bienvenida a Héctor Martínez con un pastel por su cumpleaños. Hablaron de que todos lo recordamos siendo el director de ‘La Academia’ hace 22 años. Héctor habló muy emocionado que a él le toco inventar al personaje del director y recuerda entre risas como fue que lo invitaron al proyecto.

Héctor cuenta entre risas que cuando a él se le presenta la oportunidad venía de una cita en el dentista y traía anestesiada la boca. En la llamada que le hicieron le pedían ayuda en el proyecto, pues tenían todos los elementos necesarios para realizar un reality show, pero le faltaban todos los aspectos necesarios para formar artistas musicales.

Héctor cree que cada generación es diferente, pero que a pesar de que los millennials y los centennials pueden decir lo que quiera en redes sociales, son personas muy cerradas a lo que pasa en el mundo real. En La Academia no tienen únicamente el propósito de mejorar tus habilidades artísticas, también enseñará a los jóvenes de esta generación a soltarse y hablar.

El público empezó a escribir y a preguntar sobre la forma en la que se deben preparar para los próximos castings de La Academia. Héctor respondió amablemente todas las preguntas.

Para Héctor lo más importante para ser uno de los elegidos para formar parte de La Academia es ser auténticos. Les pidió a los interesados en participar, que no inventen personajes, que no lleven cosas de más ni finjan ser alguien que no son. Advirtió que eso es algo que se nota, la falta de autenticidad estorba y los hará desenfocarse en lo importante.

Pidió ir con ropa a la “moda” pero cómoda, destacando su personalidad y sus gustos. Pero también dejó muy en claro que no pasaran las personas que hagan caricaturas o exageren la forma en la que visten y se presentan.

También les pidió no llegar pensando en que son la persona que otra persona les dice ser. Sean quienes ustedes creen y saben que son.





En el primer filtro tienen 40 segundos para mostrar quienes son y como cantan a capella. Héctor dijo que la gente debe preparar seis canciones y llevar las pistas aparte, pues si pasan este primer filtro las necesitarán. Si tocas algún instrumento lo puedes llevar, la única indicación es que no debe ser instrumento que requiera conexión.

Recalcó que muchas veces un vestuario exagerado los hace ver inseguros a los participantes, entonces vuelve a pedir, no hagan caricaturas de nada ni de nadie, deben ser auténticos.





Por último, Héctor pide a las personas que “no tengan miedo” entre lágrimas, pide ser auténticos y que sepan que nada de lo malo que pasa afuera lo vivirán adentro en La Academia. Héctor recalca que no importa donde vengas, en La Academia tienen un lugar seguro donde podrán cumplir sus sueños.

Nico entró en la segunda mitad del podcast, Olga Mariana le da la bienvenida.





Nico cuenta que en los días que estuvo en Survivor antes de salir del programa que tenía mucha hambre y sufría de mareos. Menciona que aunque no quería salir fue muy feliz cuando pudo salir y comer, Cuenta que lo primero que comió fueron unos deliciosos chilaquiles, sushi y tacos.

Nico dijo que muchas cosas que antes podían parecer normales ahora le parecen muy bonitas como la ciudad o llevar a cabo actividades tan sencillas como tomar un baño.





Olga Mariana le comentó a Nico que para todo el público John, es un verdadero villano. Nico cree que él no está fingiendo y realmente es una terrible persona que miente, manipula y traiciona a su conveniencia.

La experiencia que tuvo en Survivor le enseño que las personas son unas en la vida real y otras en un ambiente en el que tienen que hacer todo por sobrevivir. Prueba de ello es gente como Itzel, con quien Nico terminó algo molesto. También hablo de todas esas veces en las que la gente intentaba convencerlo de que el exilio era un buen lugar para descansar.





Cuando Olga Mariana le preguntó a quién le gustaría volver a ver, mencionó a Benji, Beni, Matías y Edwin. El resto de personas que conoció ahí no son personas a las que le gustaría volver a ver. No por qué le caigan mal. Simplemente, no hubo una conexión en ningún momento.

A pesar de haber sido eliminado, Nico piensa que no hizo nada malo, lo dio todo y espera que pronto a Itzel le toque ser la eliminada, pues fue injusta con él