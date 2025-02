Yuri ha dado una sorpresa en su carrera musical, y es que la icónica cantante de pop latino decidió incursionar en el género de Regional Mexicano con un nuevo disco en el que colaboró con grandes artistas de la industria. Pero, ¿quiénes son? Aquí te compartimos todos los detalles.

¿Por qué Yuri decidió incursionar en el mundo del Regional Mexicano?

Durante la presentación su nuevo álbum, Yuri compartió que su interés por dicho género musical surgió debido a que cada vez más artistas incursionaban en el Regional Mexicano y puso de ejemplo a Shakira , Bad Bunny y Maluma, aunque dejó claro que no se va a dedicar completamente a este estilo musical.

“Respeto mucho a los cantantes de música de Regional Mexicano. No me voy a dedicar a eso, esto es como de paso”, expresó y posteriormente añadió: “Yo soy de México, yo me tengo que montar también a este carrito”.

Yuri revela que grabó con Ángela Aguilar a pesar de la polémica

Uno de los comentarios que más llamo la atención fue su declaración respecto a la coloración de Ángela Aguilar, con quien hizo el dueto a pesar de toda la polémica que rodea a la hija de Pepe Aguilar: “A mi me vale, yo grabé con esta ‘chiquita’ ella cumplió, fue padrísimo grabar con ella porque estaba en su luna de miel”. Además, bromeó y dijo: “Si yo fue ella, no voy a grabar con Yuri… Estoy en el “cuchicuchi” con el marido”.

¿Paquita la del Barrio estuvo a punto de cancelar su colaboración con Yuri?

Otra de las anécdotas que reveló la intérprete de “Maldita Primavera” fue que Paquita la del Barrio, quien también se unió a la actriz, enfrentó problemas de salud previo a la grabación: “Paquita estaba muy grave y también dijimos, ‘no pues ya bailamos’, ya no pudimos hacer el video’”.

Estos son todos los famosos de Regional Mexicano con los que colaboró Yuri en su nuevo disco

Pero entonces, ¿quienes son todos los artistas que formas parte del nuevo álbum de Yuri? El EP titulado ‘Yuri y Sus Amigos del Regional Mexicano’ cuenta con la participación de los siguientes cantantes:



Paquita la del Barrio .

. Luis Angel “El Flaco” .

. Ángela Aguilar .

. Víctor García .

. Edwin Luna y la Trakalosa de Monterrey .

. Grupo Firme .

. Carín León.

