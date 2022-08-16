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FOTOS | Esta es la razón por la que Tom Holland abandonó sus redes sociales.

Tom Holland, actor que se hizo famoso por su papel como “Spiderman”, anunció recientemente que cerrará todas sus redes sociales. Te contamos la razón.

Por: TV Azteca

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