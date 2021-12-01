Estas son las cosas que no sabías del superhéroe Doctor Strange.

Uno de los personajes más interesantes del Universo Marvel es Doctor Strange, quien es un místico personaje que tiene una variedad de curiosidades, por ello en esta ocasión te contamos los secretos que esconde el hechicero.

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Stephen Strange es un cirujano que tras un accidente en el que se hiere irreversiblemente sus manos, termina siendo Hechicero Supremo en el Universo Marvel, el título que ostenta el mago más poderoso del mundo.

El Doctor Strange no ha sido el primer Hechicero Supremo, ni el último

En el Universo Marvel, Stephen Strange es una de las muchas personas que han llevado el título de Hechicero Supremo. Le precedieron Agamotto, el primer gran mago, además de otros como Makeen, El Anciano (predecesor de Strange) o incluso el legendario Merlín.

Incluso, se ha revelado que no será el último Gran Mago, porque Marvel ha revelado que en diciembre de 2022, Doctor Strange será sustituido en el cargo por otro personaje que se revela al final del evento de cómics que está sucediendo ahora mismo: Death of Doctor Strange.

La novia del Doctor Extraño tuvo un romance con Benjamin Franklin

Clea, protegida y amante del Doctor Extraño, le fue infiel con el famoso padre fundador de los Estados Unidos. Todo ocurre durante un viaje por el tiempo de Strange y Clea, para aprender la historia del ocultismo

La Bruja Escarlata ha sido su aprendiz

En los cómics, Wanda Maximoff, la Scarlet Witch interpretada por Elizabeth Olsen en el MCU, fue aprendiz del Hechicero Supremo durante un tiempo. Éste le ofreció su conocimiento para desarrollar sus poderes, hay pistas y rumores de que ambos pueden encontrarse en futuras películas.

Hay más películas sobre él de las que se creen

La primera es una película para televisión de 1978, que se quiso vender como piloto para una serie, al final esta no llegará; también tiene una película de animación de 2007.

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En realidad, nunca ha sido un vengador

Este personaje, no es miembro de Los Vengadores. Sí es cierto que en los cómics se unió a Los Nuevos Vengadores en 2008 y también luchó junto a Los Vengadores originales en su enfrentamiento con los X-Men, pero siempre ha sido libre.

