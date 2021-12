Filtran primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Aún faltan meses para que llegue a la pantalla grande ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, pero ya es posible ver el primer trailer de la cinta dirigida por Sam Raimi.

Este miércoles se dio a conocer el primer adelanto de la cinta que planea estrenarse en los cines de todo el mundo el 6 de mayo de 2022, pues las filtraciones de cintas se están volviendo “inevitables”.

Al ver el tráiler, se supone que ‘Spider-Man: No Way Home’ se enlazaría con la secuela de ‘Doctor Strange’, además que la segunda escena post-créditos de “No Way Home” en realidad no es tal, por lo cual Marvel habría decidido aprovechar la oportunidad para estrenar su primer teaser.

Vazou o teaser trailer de #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness pic.twitter.com/FZcl8FFRXM — Marvel / Dc Out Of Context (@OOCMarvel_DC) December 15, 2021

Esto revela el adelanto de ‘Doctor Strange’

En el adelanto se muestra cómo ‘Doctor Strange’ reflexiona sobre las consecuencias de alterar la estructura del multiverso y luego intenta arreglar el caos desatado en ‘Spider-Man: No Way Home’.

Es entonces cuando Strange acude en busca de la otra gran fuente de magia en el MCU (la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen). Además pide ayuda a Wanda, Mordo y Christine Palmer para intentar controlar la locura multiversal.

