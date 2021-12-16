Filtran primer tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
El primer avance de la cinta que revela inesperados detalles se encuentra en redes sociales.
Aún faltan meses para que llegue a la pantalla grande 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', pero ya es posible ver el primer trailer de la cinta dirigida por Sam Raimi.
Este miércoles se dio a conocer el primer adelanto de la cinta que planea estrenarse en los cines de todo el mundo el 6 de mayo de 2022, pues las filtraciones de cintas se están volviendo "inevitables".
Al ver el tráiler, se supone que 'Spider-Man: No Way Home' se enlazaría con la secuela de 'Doctor Strange', además que la segunda escena post-créditos de "No Way Home" en realidad no es tal, por lo cual Marvel habría decidido aprovechar la oportunidad para estrenar su primer teaser.
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Vazou o teaser trailer de #DoctorStrangeInTheMultiverseOfMadness pic.twitter.com/FZcl8FFRXM— Marvel / Dc Out Of Context (@OOCMarvel_DC) December 15, 2021
Esto revela el adelanto de 'Doctor Strange'
En el adelanto se muestra cómo 'Doctor Strange' reflexiona sobre las consecuencias de alterar la estructura del multiverso y luego intenta arreglar el caos desatado en 'Spider-Man: No Way Home'.
Es entonces cuando Strange acude en busca de la otra gran fuente de magia en el MCU (la Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen). Además pide ayuda a Wanda, Mordo y Christine Palmer para intentar controlar la locura multiversal.
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