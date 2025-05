Tras rumores de conflicto con el papá de Christian Nodal y pelea de Emilio, Pepe Aguilar lanza contundente mensaje

Los Aguilar no pueden salir del ojo del huracán pues Don Pepe se encuentra involucrado en un nuevo escándalo en el que se le señala de supuestamente haber tenido un pleito fuerte con el papá de Christian Nodal, esto solo unas horas después de que su hijo Emiliano también destapara una nueva controversia.

Y es que, en los últimos días, se difundió un video en el que Emiliano Aguilar sostiene una fuerte pelea a golpes con Fernando, uno de los exnovios de Jenni Rivera, esto en las afueras de una estación de radio a la que el joven acudió a dar una entrevista.

Por otro lado, medios aseguran que el intérprete de “Miedo” también habría peleado con Jaime González, el padre de su yerno, ocasionando nueva tensión entre sus familias, aunque Pepe puso fin a los rumores con una contundente publicación realizada en sus redes sociales.

¿Qué dijo Pepe Aguilar tras los rumores de conflicto con el padre de Nodal?

Luego de que el periodista de espectáculos Javier Ceriani declaró en su programa que Pepe Aguilar y el padre de Nodal tuvieron un encontronazo que presuntamente involucró armas de fuego, el famoso lanzó un mensaje contundente a través de sus redes sociales.

“Dices que la verdadera vida empieza a los 50, me la estoy perdiendo también, me cuesta lo mismo llegar a fin de mes, me duelen más cosas, estoy como perdido, parece que soy un brontosaurio”, el video compartido por el cantante hace referencia a la modalidad que usan los restaurantes actualmente en pro del cuidado de la Tierra, por lo que no está directamente relacionado con la controversia, pero se interpreta como una evasión sutil del tema.

¿Qué dijo Pepe Aguilar sobre la polémica de su hijo Emiliano?

El famoso se ha mantenido callado respecto a la controversia que rodea a su hijo, y es que en general ambos no suelen convivir mucho juntos, por lo que no se ha pronunciado al respecto, al contrario de las veces que ha saltado en defensa de su hija Ángela Aguilar, quien también lleva una vida muy polémica.