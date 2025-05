Sale a la luz el verdadero motivo de la pelea de Emiliano Aguilar con el ex de Jenni Rivera

El día de ayer les informamos sobre la pelea que sostuvo Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, con Fernando, expareja sentimental de la finada cantante Jenni Rivera.

Posteriormente, el rapero subió un video a redes sociales donde dio su versión sobre lo sucedido con Fernando, a su salida de una entrevista de radio con “Don Cheto”.

Emiliano Aguilar confesó que tuvo serios problemas con las adicciones [VIDEO] Emiliano Aguilar asegura que estuvo internado en un anexo por casi tres años y que ahora lleva una vida saludable y equilibrada.

¿Qué dijo Emiliano Aguilar?

El artista también se lanzó en contra Juan Carlos Razo, nombre real de ‘Don Cheto’, acusándolo de no presentarse a la entrevista que le haría en su propio programa, así mismo, señaló que no debió difundir el video captado por las cámaras de seguridad del estacionamiento.

“Como que el vato me quería pelear, me hizo así (posición de combate con la manos), vi que la reja estaba abierta y sin pensarlo fui y le empecé a dar en su ma...”, contó.

“No me importa si es el ex de Jenni o no. A mí me enseñaron a defenderme, yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender, no me importa quién seas”, añadió.

¿”Don Cheto” le respondió a Emiliano Aguilar? Después del mensaje que lanzó Emiliano Aguilar, “Don Cheto”, locutor de radio confirmó que no pudo estar presente en la entrevista a Emiliano Aguilar, pero le mandó un mensaje ofreciéndole disculpas.

En otra parte de la grabación “Don Cheto” se deslindó de subir y difundir el video de la pelea de Emiliano Aguilar con el ex de Jenni Rivera. “Emiliano yo no subí el video, no sabía que existía. No soy tu enemigo Emiliano Aguilar”.

¿Por qué surgió la pelea?

En cuanto a los motivos que originaron la pelea, el locutor dijo que existen dos versiones. La primera dice que el hijo de Pepe Aguilar habló durante la entrevista de su barrio, lo cual habría provocado el malestar de Fernando. Otra teoría asegura que el rapero dijo groserías y le fueron a reclamar eso.