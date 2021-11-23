Shaila Dúrcal volvió a México con nueva figura y grandes proyectos.

Con casi 20 kilos menos, Shaila Dúrcal regresó a México este fin de semana como una de las invitadas estelares al 12° Festival Internacional de José Alfredo Jiménez en Dolores, Hidalgo, donde compartió cómo ha logrado perder esos kilos de más.

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He hecho un tratamiento médico, más que dietas es un tratamiento, porque me sobraba mucho peso; estaba en un momento, como te decía, a raíz de mi accidente, dejé de fumar, se desencadenó un poquito una serie de cosas y bueno, pues mentalmente es algo muy importante también hablar hoy en día de la salud mental. Perder a mi madre fue lo más terrible que me ha pasado en la vida y es algo con lo que vivo todos los días, algo que no se quita

La cantante habló de la posible bioserie de su madre

Shaila reveló que sigue en planes la serie biográfica sobre la vida de su madre Rocío Dúrcal, entre otros proyectos en memoria de la española más mexicana.

Es algo que hemos estado hablando, no se ha dado todavía la persona indicada, pero estamos en ello. Estoy con la familia, estamos organizándonos ahora que estoy en España poniendo en orden las cositas de casa

Pero, ¿será que Shaila pudiera encarnar a su propia madre en este proyecto?

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