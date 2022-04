Conoce al campeón de Exatlón participando con Totalplay

DINÁMICA EN REDES SOCIALES DE TV AZTECA #TotalplayExatlon

La DINÁMICA “Reto #Totalplayexatlon” que pone Totalplay telecomunicaciones, S.A.P.I. DE C.V. (en adelante, “Totalplay”) a disposición de sus clientes en las redes sociales del programa de TV Azteca, Exatlón México; que se regirá al tenor de las siguientes mecánicas, términos y condiciones, los cuales deberán ser leídos, aceptados y cumplidos en su totalidad por parte de los participantes. Estos términos y condiciones estarán vigentes durante todo el plazo de la promoción. Para participar en la promoción, es indispensable que los interesados estén de acuerdo con la mecánica, términos y condiciones y cumplan totalmente con los requisitos aquí establecidas.

Cualquier violación a los términos, los procedimientos y/o sistemas establecidos para la realización de esta DINÁMICA implica la inmediata exclusión y/o la revocación de los beneficios para los posibles acreedores a ellos.

1. ORGANIZADOR DE LA PROMOCIÓN: Totalplay, con domicilio en Insurgentes Sur 3579, Colonia Tlalpan La Joya, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14000.

2. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 30 de abril y 01 de Mayo de 2022.

3. COBERTURA GEOGRÁFICA: Ciudad de México y Área Metropolitana.

4. MECÁNICA DE LA DINÁMICA: La dinámica se llevara a cabo a través del perfil oficial de Exatlón México en Facebook (https://www.facebook.com/ExatlonMx) el 30 de abril y 01 de Mayo de 2022.

La dinámica se publicará tanto en la cuenta de Totalplay y como en la de el programa Exatlón México para que los usuarios puedan participar.

A. Seguir alguna de las redes sociales oficiales de Totalplay en Facebook, Twitter o Instagram así como la cuenta de Exatlon México.

B. Responder a las 5 preguntas que se publicarán en el post de la dinámica en el perfil de Facebook de Exatlón México el 30 de abril sobre Totalplay y el programa utilizando el #TotalplayExatlon.



C. Los participantes aceptan y reconocen que los videos publicados en esta dinámica podrán ser utilizados por TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), Totalplay telecomunicaciones, S.A.P.I. de C.V. y/o cualquier tercero que éstas designen, independientemente del uso total o parcial que se le destine.

5. SELECCIÓN DE GANADORES Un grupo de expertos seleccionará a 5 ganadores (1) por pregunta.

6. OTRAS CONDICIONES

A. La dinámica únicamente será válida para personas físicas que sean Clientes Totalplay® como subscriptores a cualquiera de sus diferentes planes y servicios, que cumplan los siguientes requisitos: a. Clientes Totalplay® activos dentro de la ciudad de México y área metropolitana con un servicio contratado, sin adeudos de pago.

B. Solo pueden participar los titulares de la cuenta Totalplay® subscriptores de cualquiera de los planes y servicios de la marca.

C. El participante debe ser mayor de edad (en caso de ser seleccionado deberá presentar una identificación oficial vigente: Pasaporte o Credencial de Elector).

D. Con residencia en la Ciudad de México o Área Metropolitana.

E. Que sigan alguna de las redes sociales oficiales de Totalplay en Facebook, Twitter o Instagram.

F. Que su perfil en estas redes sociales sea público para poder contactarlo, validar y verificar su participación.

G. Los afortunados que sean elegidos, serán contactados para indicarles los siguientes pasos y requerimientos de participación.



H. Quedarán eliminados los usuarios que incluyan en sus mensajes o video alguna frase ofensiva, groserías, reclamos, etc.

I. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a). Del mismo modo, si no se recibe una cantidad suficiente de participantes, se podrá dar la dinámica por desierta, sin tener la obligación de entregar el incentivo.

J. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto en que incurran los participantes durante la dinámica, incluyendo pero no limitado a gastos de traslado y acceso a las instalaciones de TV Azteca, en caso de que aplicara.

K. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en http://static.azteca.com/politicas.html

L. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

M. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

N. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

O. Totalplay será el único ente responsable legal de la promoción

P. No participan empleados internos o externos de Totalplay, así como personas que directa o indirectamente hayan colaborado en la organización de esta dinámica.

Q. Totalplay se reserva el derecho de descalificar a cualquier persona que se encuentre manipulando la operación de la dinámica que esté actuando en violación a estas bases.

R. Totalplay promueve la competencia sana y rechaza los ataques relacionados o no a la dinámica, por lo que se reserva el derecho de descalificar a los participantes cuya actitud sea considerada ilegal, inmoral u ofensiva, así como de eliminar las publicaciones o comentarios que resulten negativos, agresivos o agraviantes para cualquier persona física o moral.

S. Totalplay no será responsable derivado de lo siguiente: fallas técnicas de cualquier clase (computadoras, cables, red, hardware o software), o falta de disponibilidad o inaccesibilidad del servicio de Internet o falta de conectividad al momento de hacer el contacto vía telefónica

T. La intervención humana no autorizada en cualquier parte del proceso de la dinámica será penalizada y cualquier cliente Totalplay que la realice en automático perderá la posibilidad de seguir participando. Por lo que los participantes, mediante la aceptación de estos términos y condiciones, liberan a Totaplay, la empresa Totalplay telecomunicaciones, S.A.P.I de C.V. así como de sus subsidiarias y/o filiales de toda responsabilidad que pudieran derivarse por las acciones antes indicadas.

U. Todos los participantes que acepten las bases, términos y condiciones de la dinámica, aceptan en forma adicional, que los mismos puedan ser modificados por los organizadores así como de las decisiones que adopten sobre cualquier cuestión prevista o no prevista en ellas, los organizadores se reservan el derecho a descalificar de la participación dinámica a cualquier persona que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la misma, tal es el caso de aquellos denominados “hackers” (término utilizado para referirse a personas con grandes conocimientos en informática y telecomunicaciones que son empleados con objetivos personales y/o de lucro, el cual puede ser doloso e ilegal) o los denominados “caza promociones” (definido como tal a todo aquel participante que actúa solo o conjuntamente con recursos económicos, materiales o informativos de forma desleal frente a los otros participantes para obtener el beneficio de la dinámica sin importar que los mecanismos que usa sean poco ortodoxos, éticos, morales o incluso ilegales).

V. Al momento de recibir el premio únicamente lo podrán hacer los ganadores con el nombre que proporcionaron durante la etapa de validación; y mostrando al momento su identificación oficial.

W. Facebook, Twitter e Instagram no patrocinan, avalan ni administran de modo alguno esta dinámica ni está asociado a ella. La información proporcionada será administrada únicamente por Totalplay y Exatlón México.

X. Una vez que se haya validado que el participante cumplió con todos los requisitos, se le contactará por vía telefónica y/o mensaje directo de alguna red social de Exatlon y/o Totalplay para notificar día, lugar y hora para recoger el incentivo. Si no hay respuesta de parte del participante 5 horas después del primer contacto, perderá el incentivo y se seleccionará el siguiente afortunado.

7. INCENTIVOS: A cada afortunado se le ortogará una playera autografía por el ganador de Exatlón All Star y una visita guiada al Centro Totalplay para el ganador y un acompañante mayor de 18 años, en la cuál se llevará a cabo una convivencia con el ganador de Exatlón All Star, el 4 o 5 de Mayo de 2022(la fecha definitiva le será informada con al menos con una semana de anticipación).

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del afortunado: i. Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado. ii. Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma. iii. En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente afortunado legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

8. CONTACTO: Para cualquier duda con respecto a los términos y condiciones el cliente podrá ponerse en contacto en 800 888 8366, en un horario de lunes a Domingo de 9:00 am a 9:00 pm durante la vigencia de la promoción

9. AVISO DE PRIVACIDAD: Los participantes pueden consultar el Aviso de Privacidad de Totalplay en: https://www.totalplay.com.mx/archivos/pdf/aviso-privacidad.pdf y el Aviso de Privacidad de Exatlón en https://www.tvazteca.com/politicas.html

10. LEGALES: Todos los logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio y nombres comerciales mencionados en los presentes términos y condiciones son propiedad de sus respectivos titulares, sus derechos se encuentran protegidos por las leyes en materia de propiedad industrial e intelectual. Todos los derechos reservados.

La participación en esta dinámica implica la aceptación de la totalidad de sus términos, condiciones, bases y mecánica de esta que son inapelables.

Totalplay es la única empresa habilitada para interpretarlas. Los términos y condiciones de esta dinámica serán publicados en: https://www.facebook.com/totalplay

DGRTC/0529/2021