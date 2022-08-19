Conoce los Términos y Condiciones de la Dinámica

El concurso se realizará el 19 y 28 de agosto y, los ganadores, serán anunciados en los comentarios de publicación de la dinámica en la cuenta de Facebook de Venga la Alegría y/o Azteca 7 en los siguientes días de la dinámica. ¡Suerte a todos!

CONSIDERACIONES:

* Los ganadores del sorteo serán los primeros 9 participantes en responder la trivia acertadamente.

* El concurso solo es válido para participantes mayores de 18 años residentes de la CDMX y Área Metropolitana.

* Facebook no está relacionado de ninguna manera con este concurso ni a la marca. BASES LEGALES.

Facebook no patrocina ni avala este sorteo.

2o- OBJETO, CARÁCTER DE LA PROMOCIÓN Y DURACIÓN

El objeto de la presente promoción consiste en el sorteo de 9 libros para niños Larousse, válido únicamente para la dinámica del 19 y 28 de agosto del 2022.

Habrá un total de 18 ganadores, 9 en cada dinámica, que tendrán hasta el 9 de septiembre del 2022 para recoger el premio en la dirección: Periférico Sur # 4121 Col. Fuentes del Pedregal, CP. 14141 Del. Tlalpan. Teléfono 17 20 13 13 Extensión 39849

En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, el premio podrá canjearse por su importe en efectivo. El ganador o la ganadora deberá de presentar una identificación oficial al momento de recoger el premio y deberá mostrar el mensaje indicando que fue el ganador.

La participación en el sorteo es de carácter gratuito, por lo que no se requiere pagar tasa o precio alguno para ello.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

La participación en el sorteo está abierta únicamente a personas físicas, mayores de 18 años residentes de la CDMX y Área Metropolitana, que cumplan los requisitos expuestos en el post relacionado con el sorteo, publicado el 19 y 28 de agosto del 2022 en la cuenta oficial de Venga la Alegría y/o Azteca 7.

Queda reservado el derecho de verificar, por cualquier procedimiento que la organización estime apropiado, que los participantes cumplen con todos los requisitos de estas bases. En el supuesto de que resultara ganadora alguna persona que no cumpla los requisitos de participación, EDICIONES LAROUSSE tendrá derecho a dar de baja y expulsar automáticamente y sin previo aviso a dicho participante.

Cualquier utilización de estas bases que, a juicio de EDICIONES LAROUSSE, sea abusiva o fraudulenta dará lugar a la consiguiente descalificación del participante. EDICIONES LAROUSSE queda eximida de cualquier responsabilidad relativa a la defraudación de datos que pueda atribuirse a los usuarios, así como problemas de transmisión y/o pérdida del correo electrónico, o cualquier otra circunstancia de fuerza mayor, que impidan el normal desarrollo del sorteo.

DINÁMICA DE LA PROMOCIÓN

El día 19 Y 28 de agosto se comunicará el concurso a través de la página de Facebook de Venga la Alegría y Azteca 7 respectivamente, desde ese momento cualquier persona que cumpla con los requisitos explicados anteriormente podrá entrar a participar en el sorteo.

1. Los ganadores serán las 9 primeras personas en responder acertadamente la trivia y sigan la cuenta en Facebook de @LarousseKids.

2. TV Azteca anunciarán el nombre de los ganadores en los comentarios del posteo de la dinámica en la página oficial de Facebook y, solo por este medio, contactarán con ellos, nunca por otro medio como correo electrónico o teléfono.

3. En caso de que los ganadores no respondan los mensajes, el premio se declarará desierto.

4. EDICIONES LAROUSSE Y TV AZTECA quedan eximidos de cualquier responsabilidad en el supuesto de existir algún error en los datos facilitados por los propios participantes que impidiera su identificación. Todos los datos facilitados por los participantes deberán ser veraces. En el supuesto de que el participante hubiera facilitado datos falsos, su participación no será tenida en cuenta y quedará automáticamente excluido y, en consecuencia, no podrá optar a premio alguno.

5. EDICIONES LAROUSSE se reserva el derecho a efectuar cambios en la campaña durante su desarrollo, si se produjera alguna causa que impida llevarla a buen término o con el fin de mejorar su avance.

6. La participación en el sorteo implica la aceptación de los presentes términos y condiciones legales. Cualquier manifestación de no aceptación de la totalidad o parte de las bases legales implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de ello, EDICIONES LAROUSSE quedará liberada del cumplimiento de sus obligaciones con la persona que no acepte estas condiciones.

7. Los participantes deberán dar los datos exigidos como mínimos. En caso de no hacerlo, no será posible su participación.

UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS GANADORES

El ganador/a otorga a EDICIONES LAROUSSE el derecho y la licencia perpetuos, no exclusivos, gratuitos, de ámbito mundial, transferibles y totalmente sublicenciables para publicar, exhibir, difundir y utilizar de otro modo su nombre, imagen, voz, declaraciones, en todo el mundo de cualquier manera o por cualquier medio, conocido ahora o concebido en el futuro, incluido, entre otros, Internet, sin necesidad de ninguna otra compensación o aprobación, para cualquier actividad de promoción, publicidad o para otro fin relacionado con el sorteo (independientemente de si se altera, cambia, modifica, edita, utiliza de manera aislada, o junto con otro material, a la entera discreción de EDICIONES LAROUSSE).

RESERVA DE DERECHOS DE EDICIONES LAROUSSE

Se reserva el derecho a:

Modificar el contenido de estas bases legales, siempre que concurra justa causa, debiendo comunicar a los participantes las nuevas bases legales con suficiente antelación. Acortar, prorrogar, modificar o cancelar la promoción, debiendo existir justa causa ajena a EDICIONES LAROUSSE, y de naturaleza externa.

Descalificar a los participantes que no cumplan con las condiciones establecidas en estas bases legales.

EDICIONES LAROUSSE quedará exonerado de responsabilidad en aquellos supuestos relacionados con anomalías o mal funcionamiento de la red, así como de los ataques informáticos y/o manipulaciones ilegítimas del resultado de los juegos.

EDICIONES LAROUSSE tampoco responderá de los casos de fuerza mayor que pudieran impedir al ganador el disfrute total o parcial del premio.

EDICIONES LAROUSSE quedará exento de cualquier responsabilidad por los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.

EDICIONES LAROUSSE se reserva el derecho de eliminar del concurso por causa justificada a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la misma.

