Escápate con Kristal a un viaje por el Malecón de Mazatlán.

En Lanao, ya conocimos todos los preparativos y esfuerzos para organizar el famoso Carnaval de Mazatlán. También descubrimos toda la historia, cultura y color del elegante barrio del Viejo Mazatlán.

Ahora llegó el turno de visitar el orgullo de La Perla del Pacífico: el famoso malecón que recorre 21 kilómetros de costa, y que fue construido a finales del siglo XIX para contener el poderoso oleaje de la playa. Hoy, es un lugar preferido por surfistas y amantes de los deportes extremos, además de ofrecer una gran gama de espacios turísticos como bares y restaurantes.

En esta ocasión, Kristal Silva se trepó en una de las famosas pulmonías, los taxis que recorren el Malecón, y nos llevó a conocer la mítica playa Olas Altas, la primera del viejo Mazatlán, donde comió una rica botana de ceviche de sierra a pie de playa, acompañada de una horchata de coco; además de contemplar el atardecer en un bar escuchando a un dj de moda y mostrarnos el encanto escondido de este sitio.

Toda la música, el sol, la arena, la belleza y la diversión viven en el cuarto episodio de Lanao, El viaje continúa, serie donde Kristal Silva nos muestra las bellezas de este lugar orgullosamente sinaloense. Disfruta un nuevo episodio cada semana, en exclusiva por los canales digitales de TV Azteca.