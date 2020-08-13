La batalla entre Frida Sofía y la nueva novia de su ex, Christian Estrada, Ferka, no tiene fin, ya que recientemente ambas mujeres se han visto envueltas en una guerra de indirectas a través de videos e imágenes que comparten en sus cuentas de redes sociales.

Todo el problema comenzó luego de que Frida Sofía enviara un mensaje a Ferka a través de sus historias de Instagram, en donde la insultó.

El pe... es con ella por pend..., pen-Ferka, el pe.. es contigo cabr..., ¿te crees bien pinc... leona? Yo te enseño pinc...

Te puede interesar:

Tatuaje y boda: Las frases más impactantes que Belinda y Christian Nodal dejaron en su primera entrevista juntos.

Tras ese mensaje, la actriz María Fernanda Quiroz, Ferka, no se quedó callada y ha ocupado sus plataformas digitales como un campo de batallas, en el que lanza una que otra indirecta que evidentemente va dirigida para Frida Sofía.

El más reciente de los videos, que parece haber sido grabado por Ferka pensando en la expareja de su novio, Christian Estrada, es uno que subió en su perfil de TikTok.

¿Me veré muy mam... si les echo croquetas a las perras que les caigo mal?

Dichas palabras han sido interpretadas por muchos como una visible ofensa contra Frida Sofía, quien seguramente no se quedará con las manos cruzadas y responderá duramente, como es su costumbre.

MIRA EL VIDEO



No investiga el pasado

En tanto, Ferka ya había declarado que no le preocupaba el pasado de Christian Estrada, a quien tanto Frida Sofía como otras de sus exparejas lo han tachado de mentiroso y mantenido.

A ellas no las conozco. Yo el pasado de la gente no lo averiguo, tampoco quiero que averigüen el mío. Todo el mundo tiene su pasado. Desde el día uno conozco a un Christian totalmente diferente, independientemente todo lo que han dicho y todo este ruido, de verdad, siempre lo he dicho, me ha tratado fenomenal

También te puede interesar:

Frida Sofía saca su lado más sensual bailando hip hop en VIDEO de Instagram; causa alboroto entre sus fans.