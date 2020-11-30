Julián Gil y su novia Valeria Marín derraman miel en su reencuentro tras estar varios días separados. (FOTO)

Luego de una serie de eventos desafortunados con la madre de su hijo, la actriz Marjorie de Sousa, el actor Julián Gil encontró el amor junto a Valeria Marín, con quien al parecer se ha olvidado de los sinsabores que tuvo en el amor y ahora vive una relación llena de miel.

Y es que la feliz pareja, no para de compartir en las redes sociales los bellos momentos que pasan juntos, en los que no solo se ven muy amorosos, sino que sus miradas reflejan la buena etapa por la que atraviesan, en la que el amor está en el aire.

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En una reciente fotografía que compartió la comentarista deportiva en su perfil de Instagram, se le puede ver muy acaramelada con Julián Gil, con quien se reencontró luego de unos días de estar separados por cuestiones de trabajo.

“No eres Google pero tienes todo lo que yo busco”, escribió la también conductora como pie de la foto en la que aparece recargada en el hombro del guapo actor argentino.

De inmediato, la imagen fue tomada con muy buenos ojos por parte de los fans de Valeria y de Julián Gil, quienes celebraron que su romance sigue fuerte, además de que hicieron puntual énfasis en lo bien que lucen juntos.

“La mejor pareja”, “son tan bellos juntos”, “me encanta esta pareja" y “mis favoritos por siempre", son algunos de los comentarios que se desataron en la caja de mensajes de la publicación que acumuló miles de ‘me gusta’.

Sin duda, Julián Gil está viviendo momentos de paz y tranquilidad tras el torbellino de procesos legales que ha enfrentado con Marjorie de Sousa por la patria potestad y la manutención de su pequeño hijo Matías, a quien no puede ver desde hace un buen tiempo.

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