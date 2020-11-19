Filtran FOTO incómoda de Livia Brito que muestra cómo lucía antes de sus cirugías estéticas.

Livia Brito es una de las actrices que más polémica generó a lo largo de este caótico año 2020, luego del escándalo que provocó tras haber golpeado a un reportero gráfico en Cancún junto a su novio Mariano Martínez.

Tras lo ocurrido, la actriz cubana se vio envuelta en una serie de situaciones inconvenientes para su carrera e imagen pública, en las que se contabiliza su salida de proyectos de televisión y los señalamientos del público que, en ocasiones, solicitaba su salida del país.

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Ahora, Livia Brito, de 34 años, sigue envuelta en el ojo del huracán luego de que un usuario de Twitter compartiera una publicación en la que hace una comparativa del aspecto físico del pasado contra su imagen actual.

En el tuit que ha llamado la atención de muchos, se puede apreciar que, en definitiva, la actriz cubana ha sufrido importantes cambios en su rostro, para lucir tan hermosa como ahora.

De acuerdo con lo que publicó el tuitero, en la imagen del antes, Livia Brito no se había hecho cirugías estéticas, razón por la que luce muy distinta ahora.

“¿Te quieres sentir como paparazzi golpeado? Así se veía Livia Brito antes de tanto dentista, cirugías y ejercicio”, escribió el internauta junto a la postal donde compara la imagen de la actriz.

En la foto de antaño, Livia Brito utiliza brackets, ya que sus dientes lucían un poco chuecos; además, se aprecia que tenía su cabello descuidado, su rostro tenía acné y se veía con más peso.

“Vaya que las cirugías hacen milagros”, “nariz y labios nuevos”, son algunas de las respuestas que ha recibido la publicación que evidencian el cambio físico de la actriz.

Sin embargo, también se hicieron presentes quienes consideran que desde joven Livia Brito lucía bella. “Bella como siempre”, “Era más jovencita y tenía cara de adolescente, bonita, natural, solo que ahora maduró tal cual”, son parte de los mensajes a favor de la cubana.

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