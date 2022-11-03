“Jalisco funge como motor del desarrollo económico de México”

Jalisco es principal generador de empleos, IED y exportaciones

Distintos programas económicos han beneficiados a pequeñas, medianas y grandes empresas en la entidad

Ciudad Creativa Digital está cumpliendo en albergar y detonar a Jalisco como sede de innovación en el ramo

Jalisco es locomotora de desarrollo económico de México, y es que a pesar de la pandemia por Covid-19 que paralizó muchos sectores de la población, la industria en el estado nunca paró y con el cuidado debido entre el gobierno local y los empresarios continuó para hoy posicionar a Jalisco a lo largo de 4 años de gobierno en Inversión Extranjera Directa (IED), creación de empleos formales, exportaciones y atracción de inversiones a partir de las giras emprendidas al Silicon Valley en California.

En IED en el primer semestre de 2022 Jalisco captaron los mil 904.6 millones de dólares (mdd), es el tercer lugar nacional en atracción de IED y se ha convertido en uno de los destinos más seguros para la apertura y crecimiento de las empresas, muestra de ello es que por dos años consecutivos se ha superado la cifra de los más de 2 mil mdd en este rubro económico.

Asimismo, en la generación de empleos se han alcanzado los 77 mil 648 espacios laborales formales, de los cuales 47 por ciento serán de más de 7 salarios mínimos mensuales, pues ahora la estrategia con las empresas es brindar empleos de calidad y bien remunerados.

Jalisco es la segunda entidad con mayor registro de empleos formales, solo por debajo de la Ciudad de México de acuerdo con los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En septiembre de 2022, se registraron un millón 927 mil 647 personas trabajadoras aseguradas, lo que significa que el 9 por ciento del total de empleados y empleadas asegurados en México son de Jalisco.

De enero a septiembre de 2022 han sido 92 proyectos de inversión atendidos, de los cuales se concretaron 32 siendo los sectores beneficiados el automotriz, de alta tecnología, electrónica, químico, textil y en alimentos.

Este año, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el gabinete de Desarrollo Económico emprendieron la gira al Silicon Valley en California el pasado mes de junio, en la que se consiguió la inversión de 724 millones de dólares de inversión de empresas como Jabil, Intel, Sanmina, Flex y HP, empresas que en su conjunto podrán llegar a generar las 11 mil plazas laborales.

Al respecto, durante esta gira de trabajo, las empresas internacionales destacaron el querer dar el paso de la manufactura a los empleos de alta tecnología, en los que la industria se desarrolla con los nuevos modelos educativos para preparar a las próximas generaciones con especialidades en ingenierías, desarrollo de softwares y tecnologías. Jalisco está pasando de una economía impulsada por la industria manufacturera a una que se basa en la innovación, la tecnología y el talento.

Esta entidad es tierra de creatividad, innovación y tecnología. Es punto de encuentro entre el conocimiento y la imaginación, entre los sueños y la realidad para repensar el futuro. En 2022 se cumplen 60 años de la instalación de la primera empresa internacional de la industria electrónica en Jalisco.

En lo que respecta a proyectos de inversión, han sido 63 millones de dólares de inversión en 16 proyectos concretados, lo que generó 3 mil 265 nuevos empleos en el último trimestre de 2021. Cuatro de estos proyectos recibieron incentivos del programa Invierte en Jalisco, lo que se reflejó en 2.03 mdd de inversión y 439 nuevos empleos.

De enero a septiembre de 2022 se dio atención a 44 empresas con proyectos de inversión por un monto de 2 mil 475 millones de dólares y 25 mil 201 empleos a generar.

En cuanto a exportaciones, al cierre de 2021 se registraron, de acuerdo con el INEGI y su estudio de exportaciones por entidad federativa, 23 mil 161 mdd, lo que representa un incremento de 15.3 por ciento en comparación con 2020, lo que supera el nivel de exportaciones de Jalisco previo a la pandemia.

La cifra de 12 mil 540 millones de dólares de exportaciones en el primer semestre del 2022 significa un incremento de 17 por ciento respecto al nivel observado en el mismo periodo de 2021.

En cuanto a apoyos, el Gobierno de Jalisco ofrece desde distintas dependencias un apoyo económico para cada necesidad. Para las Mipymes, durante 2021 a través de Jalisco exporta se otorgaron 11.5 millones de pesos en 271 apoyos.

Además de 16.2 millones de pesos en 39 apoyos dados por los programas Jalisco Crece y Desarrollo Empresarial en su convocatoria de Comercio Exterior al 30 de septiembre de 2022, de los cuales fueron 1.9 millones de pesos en 27 apoyos para Mipymes y 14.3 millones de pesos en 12 apoyos para organismos empresariales y asociaciones civiles de enero a septiembre, esto de acuerdo con información de la Secretaría de Desarrollo Económico.

En lo que respecta a programa de apoyos a empresas, se han ejercido 115 millones de pesos para los programas Desarrollo Empresarial y Jalisco Crece.

A septiembre de 2022 son 10 millones 494 mil 921 pesos entregados a 174 beneficiarios directos desde el programa Desarrollo Empresarial, que también tuvo convocatorias de: Fomento artesanal, comercio exterior, comercio interno e industria.

Con Jalisco Crece, alcanzó la cifra de 81 millones 070 mil 061 pesos entregados a 71 beneficiarios directos que también tuvo convocatorias de: Comercio exterior, comercio interno, fomento artesanal, industria, inversión.

En ambos programas han incidido en la conservación de 26 mil 783 empleos y la creación de mil 673. Del total de recursos el 51.78 por ciento fue a empresas del sector servicios, el 43.88 por ciento para el sector industrial y el 4.35 por ciento para el sector comercio.

Fortalecen con proyectos económicos al sector artesanal.

El sector artesanal en Jalisco se pretende reforzar con distintas convocatorias económicas en el gobierno estatal. Es así como más de 100 mujeres artesanas se han beneficiado en 2021 por la intervención en el Centro Artesanal en San Cristóbal Zapotitlán, Jocotepec.

Actualmente hay 5.1 millones de pesos para apoyos al sector artesanal, de los cuales 2.1 mdp se destinaron a 46 personas artesanas gracias a Desarrollo Empresarial Fomento Artesanal y 3 millones para siete proyectos de alto impacto que beneficiaron a 96 personas artesanas con el programa Jalisco Crece Fomento Artesanal.

Cada año en el marco de la temporada vacacional de semana de primavera en abril, el evento Corazón de Artesano se ha consolidado como la feria de artesanías más grande de Jalisco, con la participación este año de 260 personas artesanas, a la cual asistieron 221 mil jaliscienses y turistasen 15 días, dejando ventas por 8 millones de pesos.

Para remodelar la Casa de las Artesanías se ejercieron 18 millones de pesos y fue reabierta el pasado 11 de junio de 2022.

Jalisco continúa siendo tierra de talento, innovación, ciencia y tecnología.

El estado de Jalisco ha mantenido su liderazgo en propiedad intelectual orientada a invenciones y que después de cinco años consecutivos en el segundo lugar nacional en solicitudes de patentes, en 2021 Jalisco se situó en la primera posición como la entidad que más aporta al total de solicitudes de patentes en el país. El 20.32 por ciento de las solicitudes de patentes nacionales fueron hechas desde Jalisco. En 2020 fueron 19.17 por ciento, de acuerdo con datos del IMPI.

Se mantiene como el segundo lugar nacional en solicitudes de invenciones por séptimo año consecutivo y el 4.61 por ciento de crecimiento en las solicitudes de patentes en Jalisco en 2021 respecto a 2020. En el país se presentó una caída de 1.33 por ciento en solicitudes nacionales.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2022 del Instituto Mexicano para la Competitividad, Jalisco se posicionó como el estado más innovador del país, con 5.73 patentes por cada 100 mil personas económicamente activas durante 2021. Cabe destacar que en catorce entidades se registra menos de una patente por cada 100 mil personas económicamente activas.

Respecto a la cultura de la innovación, en lo que corresponde a la Red de Centros de Innovación y Emprendimiento (REDi) este año se puso en marcha el nuevo centro en Tepatitlán de Morelos y está avanzando el de Puerto Vallarta, que entrará en operaciones en 2023, con lo que la Red sumará 11 sedes distribuidas en las regiones Altos Sur, Ciénega, Sur, Costa Sierra Occidental, Lagunas y Centro.

Fueron 8 mil personas beneficiadas entre personas emprendedoras, empresarias y público en general. Se han otorgado 440 conferencias y 250 vinculaciones entre distintos actores de los ecosistemas regionales de enero a septiembre de 2022.

Uno de los eventos insignia para Jalisco ha sido Talent Land, que este año regresó a la presencialidad llevándose a cabo en julio pasado, evento tecnológico al que acudieron más de 26 mil asistentes presenciales y 2 millones de usuarios en línea en cuatro días de actividades.

Esto se resume en que Talent Land significó mil 920 horas de contenido y mil 960 institucionales participantes, con 7 tierras temáticas y 13 escenarios, además de 8 espacios de workshops especializados y 883 conferencistas, ponentes y talleristas. Fueron mil 250 emprendedores participantes, presenciales y en línea y 9 mil personas interactuaron en actividades de realidad virtual en el nuevo MetaverseLand.

La Plataforma Abierta de Innovación (PLAi), ofrece formación para los empleos y demandas de la era digital. De septiembre de 2021 a septiembre de 2022, se dio atención a 40 mil 912 personas en espacios virtuales con contenidos educativos y cursos, repositorios digitales, gestores de espacios físicos y aulas virtuales.

De agosto de 2021 a septiembre de 2022 se han propiciado conexiones de más de 140 personas emprendedoras, empresas y talentos a través de matchmaker y a su vez en el mismo periodo de tiempo se ha brindado servicios a 3 mil 305 proyectos, que fueron mil 224 en incubación, 522 en crecimiento y 166 en aceleración.

Por último, lo que fue un proyecto inconcluso por cuatros años de administración han bastado en que Ciudad Creativa Digital (CCD) tenga la ocupación total del espacio de la Torre A y en Casa Baeza, que se traducen a más de 7 mil 750 metros cuadrados con proyectos que dan empleo a más de 400 personas.

En mayo de 2022 se integraron dos empresas: XtendOps (empresa internacional dedicada al customer experience) y el Centro de Entrenamiento de Unreal Engine a través de Arden Colectivo (capacitación en el motor gráfico más importante de la industria).

En CCD se han llevado a cabo importantes eventos, entre los que destacan el Shortway el pasado mes de marzo con la participación de 160 profesionales y estudiantes de carreras afines a las industrias creativas. El ganador de este año fue el jalisciense Valentino Lasso, con el proyecto Arbor. Un evento más fue el Ideatoon, llevado a cabo en junio de este año con la participación de 16 proyectos, cuatro de los cuales fueron desarrollados en Jalisco.

Por último, el Festival Pixelatl 2022 fue considerado el evento más importante de las industrias creativas de América Latina, decidió trasladar su sede de Cuernavaca, en el estado de Morelos, a CCD en Guadalajara. El festival se llevó a cabo del 6 al 10 de septiembre, con la participación de más de 3 mil personas, entre artistas y empresas del sector a nivel internacional.