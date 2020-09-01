Julián Gil es ingresado de emergencia a un hospital para ser intervenido quirúrgicamente, informó su hermana.

El galán de telenovelas, Julián Gil, causó gran alboroto y preocupación luego de que se publicara una fotografía en donde aparece desde el hospital a punto de ingresar a una cirugía.

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Fue a través de la cuenta de Instagram oficial de su hermana, Patricia Ramosco, que se compartió la imagen en la que se pudo ver a Julián Gil en la sala de espera a punto de ingresar al quirófano por una intervención en su rodilla.

Hoy lo operan (a mi hermano @juliangil) de su rodilla (meniscos) en una clínica privada COVID free, solo pacientes y personal médico, gracias por sus oraciones, es una cirugía simple pero el poder de la oración lo hace mucho más fácil. Aquí les comparto su saludo al despedirnos

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Como era de esperarse y de forma casi inmediata, los miles de fans y seguidores del argentino se hicieron presentes en la publicación para unirse con comentarios de aliento, apoyo y buenos deseos hacia él y toda su familia.

“Abrazote, buena vibra”, “Que todo salga bien. Dios lo cuide”, “Nuestra fe para que tu cirugía salga bien. Patty, aquí estamos orando”, y “Todo estará bien”, fueron algunas de las reacciones.