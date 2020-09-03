Julián Gil es sorprendido por su novia luego de que saliera del hospital donde fue operado de la rodilla.

Luego de que tuvo que ser operado por una afección en la rodilla, el actor Julián Gil se encuentra recuperado en su casa con la mejor compañía que pudiera tener: su novia.

Afortunadamente, el galán de telenovelas salió bien librado de la cirugía y por lo visto está con una actitud positiva, pues compartió una imagen en su perfil de Instagram donde dio a conocer que ya no siente el dolor.

Te puede interesar:

Roger González posa sin camiseta bajo los rayos del sol y se engalana con la presencia de una bella mujer.

Pero este repentino cambio en su estado de ánimo no fue por la obra de los doctores, sino que lo provocó la sorpresa que le tenía su novia, Valeria Marín, con quien se ha dedicado a disfrutar de la vida y olvidarse de los problemas legales que ha enfrentado con su expareja y madre de su hijo, Marjorie de Sousa.

En la publicación que hizo en dicha red social, Julián Gil compartió una foto en la que aparece junto a la conductora Valeria Marín en la intimidad de su casa.

Junto a la postal, el actor escribió un texto donde habla del detalle que le tuvo su novia.

Ayer al salir de la operación entre la anestesia y los medicamentos estaba como en otra galaxia (médicamente drogado) y al llegar a casa estaba ella. La miré y dije sí es ella, por lo que se me olvidó el dolor. Ella y sus detalles de amor tan bonito

Tras esta acción, no solo el actor fue el más feliz por lo detallista que resultó su novia, también sus fans se alegraron por saberlo, y de inmediato comentaron el post con frases que reflejan lo mucho que lo admiran y lo contentos que se encuentran por verlo tan enamorado.

“Son la mejor pareja”, “Qué alegría verte bien, un abrazo enorme”, “Que te mejores pronto, Julián”, “Qué linda pareja”, “El amor es la mejor medicina, te admiro”, fueron algunos de los comentarios que recibió Julián Gil.

También te puede interesar:

El actor Robert Pattinson dio positivo a Covid-19 y se suspendió la filmación de ‘The Batman’.