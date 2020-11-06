Valeria Marín aclara los rumores de una supuesta boda con Julián Gil: “Disfrutamos cada momento”.

Valeria Marín realizó una ronda de preguntas y respuestas en Instagram, donde se sinceró para millones de usuarios de las redes sociales. La periodista deportiva aclaró si piensa llegar al altar con Julián Gil en los próximos meses.

La verdad es que a veces no entiendo por qué se tiene la necesidad de apresurar procesos o momentos de la vida

La artista mexicana confesó que lleva un noviazgo muy tranquilo con el actor de telenovelas, por lo que tampoco tiene planes de agrandar la familia en los próximos meses.

No es algo en lo que piense ahorita. Quizás en un futuro. Si se da bien y si no, no pasa nada

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Lo digo porque esta pregunta y la de tener hijos me la hacen mucho. Es una relación normal, llevamos menos de un año juntos, simplemente disfrutamos cada momento. Como cualquier relación. Hasta ahí. Lo demás, el tiempo lo dirá. Es más, ni el mañana lo tenemos asegurado

La artista confesó que su corazón y tiempo están ocupados por Robinson Bambino, un perrito que también se ganó el cariño de Julián Gil.

Al parecer, el actor argentino encontró un refugio en los brazos de Valeria, pues recordemos que continúa peleando por la custodia de su hijo Matías.

Pese a la polémica con Marjorie de Sousa, el latino no deja de compartir románticos momentos junto a la mujer que lo conquistó con su sonrisa y belleza.

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