TV Azteca sigue creciendo a nivel internacional con estos nuevos proyectos.

A lo largo de toda su historia, TV Azteca ha mantenido un compromiso por llevar el mejor contenido a millones de televidentes, en un principio solo en México, pero con el paso de los años la expansión fue formando parte de un trabajo bien hecho.

Adrián Ortega y todo su equipo en TV Azteca hicieron su donativo

¿Quién está a cargo del crecimiento de TV Azteca Internacional?

Fernando Muñiz Bethancourt, es un ejecutivo con más de 25 años de experiencia en el mercado, siendo un especialista en la compra, venta de contenidos y publicidad a nivel internacional programación de canales y producción de contenidos, marketing y desarrollo de nuevos negocios.

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¿Qué es TV Azteca Internacional?

TV Azteca ha mantenido un crecimiento constante, donde se busca llevar proyectos y nuevas oportunidades a distintas partes del mundo, por lo que en la actualidad TV Azteca Internacional opera 6 canales de TV de paga con un alcance de más de 310,668,525 millones de personas en todo el mundo.

¿Cuál es el nuevo lanzamiento de TV Azteca Internacional?

A la gran oferta de programación que tienen TV Azteca Internacional, muy pronto se va a sumar Azteca Deportes Network, el cual llega para incrementar la pasión por los deportes en una experiencia única, así lo ha confirmado Fernando Muñiz Bethancourt.

En TV Azteca, siempre estamos buscando innovar y ofrecer lo mejor en entretenimiento, por eso estamos entusiasmados en presentar nuestro nuevo canal de deportes Azteca Deportes Network como parte de nuestro portafolio de canales de televisión de paga. Esta opción nos permite llevar a los hogares de México y el resto del mundo eventos deportivos de primer nivel y mantenernos firmes en nuestro compromiso de ofrecer la mejor programación

¿Cuáles son los otros canales de TV Azteca Internacional?

Azteca Internacional:

Es la ventana de TV Azteca y Azteca UNO al mundo. Programación simultánea con Azteca UNO: Hechos AM, Hechos AM, primera línea, Nosotros, ustedes y Hechos con los Ruíz Lara, VLA, Ventaneando, Al extremo, Acércate a Rocío, Hechos noche, Hechos sábado, Hechos domingo, Al extremo sábado, Al extremo domingo, Lo que callamos las mujeres...

Clic:

Es el canal que se conecta con las nuevas generaciones a través de una programación ágil y fresca, abarcando música, series, documentales y contenido digital exclusivo en todas las plataformas.

Corazón:

Las telenovelas y series producidas por TV Azteca, son reconocidas por su enfoque innovador y disruptivo en la forma de contar historias, cautivando a audiencias de todo el mundo.

Cinema:

Lo mejor del cine mexicano en un canal totalmente renovado y en HD, desde los años 30 hasta los 2000, con los clásicos inolvidables hasta las últimas producciones, ofreciendo una experiencia cinematográfica única.

Azteca deportes networks:

El canal de deportes ofrece una cobertura amplia de eventos y ligas deportivas nacionales e internacionales, brindando a los espectadores una experiencia llena de emoción y pasión en vivo. Además de programas de entretenimiento deportivo.

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Delay -1 y -2:

UNO -1, UNO -2, hora de TV AZTECA amplía los éxitos de la televisión abierta en la televisión de paga.

Disfruta de la mejor programación como MasterChef, La Voz, Exatlón, La Academia y más con una diferencia de tiempo perfecta para ajustarse al ritmo de vida de cada persona.

