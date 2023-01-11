La peor cita de Bellakath y además la dejaron plantada.

En primer lugar, Bellakath tuvo una primera cita con su flechado, con motivo de conocerlo, platicar y pasar una buena velada a su lado, pero desafortunadamente ocurrió todo lo contrario.

Para empezar, la pareja fue a un restaurante en su primera cita, pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que el encuentro comenzara a tornarse atroz para la cantante.

Primero Bellakath se empezó a sentir incómoda cuando su flechado se puso celoso al ver que Alexis, un cantante del restaurante, le fue a cantar a su mesa.

Después, el flechado intentó cautivarla, cantándole canciones románticas en el karaoke, pero ella no sabía qué hacer, sólo sonreía pero se sentía incómoda.

Asimismo, la autora de “Gatita” contó al público que ésta había sido su peor cita del año, ya que su flechado desde el primer minuto se le hincó y le dió un ramo de flores.

Este acto puso pensar a Bellakath sobre si su flechado sería intenso o no. Pero prefirió no juzgarlo antes de tiempo y tener la cita con él.

Sin embargo, durante la cita, Bellakath confirmó que su flechado era excesivamente intenso porque no le quitaba la mirada de encima y le hacía muchas preguntas, lo cual no la hacía sentir cómoda.

Incluso hubo un momento donde Bellakath ya no sabía qué hacer en la cita, si agarrar su celular o cambiar de tema.

También nos contó que su flechado se la pasaba mirándola todo el camino de regreso a su casa.

Al final de la cita, Bellakath no supo qué hacer con su flechado porque hasta la intentó agarrar de la mano varias veces.

De hecho, posterior a la cita, el enamorado la dejó plantada en el elenco. Esto dejó a Bellakath muy desconcertada.

En resumen, todos los actos que hizo su flechado le resultaron bastante incómodos y Bellakath la pasó muy mal, pues ella hubiera querido conocer a su flechado poco a poco pero le impactó su intensidad durante la cita.

