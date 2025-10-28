¿24 horas para el fin del mundo? El cometa 3I/ATLAS pasará MAÑANA 29 de octubre cerca de la Tierra y científico lanza ADVERTENCIA

El cometa 31/ATLAS ha encendido todas las alarmas y obligado a toda la comunidad científica a voltear al cielo, pues este ente que se acerca a la tierra ha generado grandes debates dentro de la comunidad científica e incluso en los sistemas de defensa de la tierra. Avi Loeb, reconocido astrofísico vinculado a la Universidad de Harvard, ha declarado a modo de advertencia que será MAÑANA 29 de octubre de 2025 que podría ocurrir un incidente que cambiaría por completo el mundo que conocemos, y todo ronda sobre este objeto interestelar desconocido.

¿Qué es el cometa 3I/ATLAS y por qué podría cambiar la vida como la conocemos?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer el 3I/ATLAS es un objeto que ha generado amplios debates dentro de la comunidad científica, mientras algunos señalan a este ente como un cometa, una roca espacial, otros como Avi Loeb, aseguran que se trata de algo mucho más complicado, advirtiendo incluso la posibilidad de que sea una nave especial que se dirige hacia nuestro sistema solar o alguna especie de tecnología de reconocimiento no fabricada por humanos.

¿Qué pasará después del 29 de octubre?

Dentro de la conversación digital, cientos de comentarios aseguran que pase lo que pase, lo primordial sería disfrutar la vida como si este fuera nuestro último día dentro de la “normalidad que conocemos” aconsejando incluso a salir de vacaciones, experimentar, amar y hasta a gastar hasta el último centavo disponible.

“No sé si el dinero tendrá sentido, si este objeto resulta ser tecnológico después del 29 de octubre. Si quieren tomarse unas vacaciones, háganlo antes de esa fecha”, declaró Avi Loeb.

No obstante, es importante advertir que no se tiene una realidad científica de lo que podría ocurrir esté próximo 29 de octubre, pues, aunque miembros de la comunidad científica esperan que el objeto se desintegre por la radiación solar, algunos creen que será este el primer día de contacto una especie inteligente no formada en la tierra.

¿Qué dice la NASA sobre el 3I/ATLAS?

Para los internautas, lo que ha generado más ruido, es la falta de comunicados expedidos por la NASA y la ESA. Quienes hasta ahora se han mantenido al margen de la situación, lo que ha provocado que las teorías y especulaciones apuntan a que estos organismos sepan la verdad y se preparan para dar el anuncio mundial. Incluso se ha señalado que se le han inyectado millones de dólares de manera “urgente” para poder estudiar y, de ser el caso, combatir lo que se acerca.

¿Cometa, nave o simple coincidencia cósmica?

Ya solo faltan algunas horas para el supuesto día del juicio final, y las especulaciones no ceden, mientras Loeb, insiste en que el 3I/ATLAS podría lanzar sondas, cambiar de rumbo o demostrar su origen artificial. Algunos otros mantienen la esperanza de que el objeto sólo sea un pedazo de roca espacial que pasó a saludar a los terrestres. Por ahora, lo único cierto es que todas las miradas están puestas para este próximo 29 de octubre.