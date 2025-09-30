Cómo hacer fotos con Ghostface de Scream usando IA y ser protagonista de tu propia película de terror

Cada vez que se acerca el mes de octubre, los fans del terror buscan nuevas formas de entrar en ambiente para Halloween. Este año, además de maratones de películas como Scream o fiestas con disfraces, la tendencia que arrasa en redes es crear fotos con Ghostface usando inteligencia artificial. Es por eso que traemos para ti la forma más fácil y rápida de crear tus fotos para presumir en redes sociales.

Cómo hacer tu foto con Ghostface de Scream en IA paso a paso

La herramienta favorita para lograrlo es Gemini de Google, que permite modificar imágenes con prompts detallados para lograr escenas personalizadas. No necesitas ser experto para lograrlo. Solo sigue estas instrucciones:



Abre Google y escribe “Gemini”. Ingresa al primer resultado. Sube tu foto usando el símbolo de “+” en la esquina inferior izquierda. Escribe un prompt detallado que describa cómo quieres aparecer con Ghostface. Haz clic en la flecha para generar la imagen. Ajusta detalles en el prompt (cabello, outfit, pose) para que el resultado sea más fiel a ti.

Tip clave: Describe tu físico y rasgos de manera clara y pide a la IA que conserve los rasgos faciales de la referencia que le diste para evitar que modifique tu rostro.

Ejemplos de prompts para fotos con Ghostface

A continuación te dejamos las escenas que puedes crear, puedes copiar el texto para facilitarte la comunicación con la IA y que te entregue lo que le pides sin errores.



Ghostface cargándote: “El personaje con la túnica negra sostiene a la mujer sobre su hombro en pose dramática de terror glamuroso. No cambies mi rostro”.

“El personaje con la túnica negra sostiene a la mujer sobre su hombro en pose dramática de terror glamuroso. No cambies mi rostro”. Escena clásica de póster: “Chica recostada en cama satinada, teléfono retro en mano, Ghostface detrás observando. No cambies los rasgos faciales”.

“Chica recostada en cama satinada, teléfono retro en mano, Ghostface detrás observando. No cambies los rasgos faciales”. En el cine con Ghostface: “Dos personas comiendo palomitas en una sala de cine. Una soy yo, la otra Ghostface. Oscuro y realista. No cambies mi cara”.

“Dos personas comiendo palomitas en una sala de cine. Una soy yo, la otra Ghostface. Oscuro y realista. No cambies mi cara”. Con otros villanos: “Yo en el centro, Ghostface a un lado y Freddy Krueger al otro. Fondo sombrío. No alteres mi rostro”.

Tip clave: Al principio, antes de cualquier instrucción escribe: “Crea una imagen”.

Convierte tu selfie en una escena de Scream

Ahora que ya sabes, diviértete creando escenas clásicas de terror. Lo mejor de esta tendencia es que no necesitas programas de edición avanzados, con tu foto y un buen prompt puedes ser parte de una escena digna de Halloween.

¿Te gustó el resultado?

