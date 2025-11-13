¡Olvídate del fast food! Aprende a preparar nuggets caseros irresistibles en solo 10 pasos en el Día de los Nuggets

Dentro de la gastronomía internacional, los nugeets son uno de los platillos que más unen a todas las generaciones, pues desde niños, jóvenes y adultos, disfrutan de su textura dorada y sabor reconfortante. Ahora, dentro del marco de las celebraciones por el Día del Nugget, te enseñamos cómo prepararlos desde casa, sin conservadores y con todo el sabor que los caracteriza.

¿Qué ingredientes necesitas para preparar nugetts en casa?

Antes de comenzar con esta receta imperdible, es necesario que tengas todo listo:



500 gramos de pechuga de pollo.

1 huevo.

2 cucharadas soperas de pan molido.

1 cucharada de harina.

Sal al gusto.

Pimienta al gusto.

Aceite vegetal para freír.

¿Cómo preparar nuggets en casa perfectos?

Primero debes cortar el pollo en trozos medianos, asegurándose de quitar cualquier exceso de grasa.

En una procesadora o licuadora pasa los trozos de pollo hasta tener una mezcla uniforme.

Agrega sal, pimienta y especias a tu gusto.

Es momento de incorporar el huevo y la harina, para mezclar hasta obtener una masa manejable.

Forma bolitas o pequeñas piezas planas de acuerdo con el tamaño que desees.

Pasa las piezas formadas por el pan molido para que le dé el toque extra crujiente.

Cuando el aceite esté en temperatura media alta (170 °C aprox.). Es momento de freír los nuggets.

Fríe los nuggets de dos a tres minutos por lado.

Al sacar los nuggets del aceite, colócalos en un papel absorbente.

Sírvelos y disfruta de una de las comidas favoritas de toda la familia.

Día de los Nuggets: el secreto para hacer los más crujientes y deliciosos desde tu cocina

¿Quieres hacerlos más irresistibles?

Si buscas una solución más saludable, puedes hornear las piezas formadas a 200 grados por unos 20 minutos, girándose a la mitad del tiempo.



Puedes agregar un poco de queso rallado a la mezcla para hacerla más cremosa.

Celebra el Día de los Nuggets y disfruta en familia.

A pesar de ser una comida relacionada fuertemente a el fast food, con esta receta puedes observar que existen maneras sencillas y saludables de consentir a tus seres queridos. Disfruta de este aliento junto con tus condimentos favoritos y sorprende a todos con tu versión dorada y crujiente.