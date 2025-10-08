João Marinho Neto cumple 113 años y revela el secreto mejor guardado para vencer a la vejez con buena salud

João Marinho Neto acaba de cumplir 113 años, lo que lo convierte oficialmente en el hombre más viejo del mundo. El oriundo de Brasil, nació el 5 de octubre del 1912 en Maranguape, Ceará, y hoy vive en Apuiarés, lugar en el que sigue disfrutando de pequeños placeres, los cuales según él, son el secreto que le ha permitido seguir con vida, entre ellos una buena taza de té, frutas, azúcar natural y sobre todo mucho cariño.

Una dieta simple pero muy efectiva

El brasileño João declaró que su longevidad no tiene nada que ver con un estilo de vida complicado y mucho menos con tratamientos milagrosos, pues aseguró que su secreto se basa en “comer como en el campo”: frutas frescas, pollo de corral y azúcar sin refinar.

Dentro de su rutina de vida, João, inicia la mañana con una taza de café bien caliente. Además, el longevo brasileño señala que yendo más allá de su alimentación la verdadera clave de su larga vida es contar con un espíritu tranquilo, pues sus allegados señalan que nunca se estresa y que, por el contrario, siempre se encuentra feliz, así mismo su familia advierte que su entorno de familia siempre se ha visto rodeado de amor y de buena que gente.

El paso del tiempo en la vida del hombre más longevo del mundo.

João a sus 113 años, cuenta con una salud envidiable, pues a pesar de haber perdido parcialmente la vista y el oído, el brasileño asegura llevar una vida sin tomar medicamentos, manteniendo una salud general sumamente estable. Declarando que “Lo he tenido todo”, a la Organizacion LongeviQuest, que lo certificó como el hombre más viejo del planeta.

Una vida que inspira al mundo, João vive en la Casa de Ancianos San Sebastián, en donde comparte su día a día en compañía de otros 12 adultos mayores y por supuesto rodeado de sus hijos, nietos, bisnietos y hasta tataranietos. La vida del brasileño es una celebración de cada amanecer. Su historia no solo ha roto record Guinness, sino que también es una muestra fehaciente de que vivir con sencillez, amor y gratitud podría ser el verdadero secreto para vencer la vejez.