Entrevista exclusiva: Little Jesus se confiesa: Emoción, música nueva y un regreso espiritual al Cuernavaca Sunrise 2025

México vive uno de los momentos más vibrantes para la música en vivo, con festivales que unen generaciones completas alrededor de sus bandas favoritas, y el Cuernavaca Sunrise 2025 no es la excepción. Este evento, que reúne lo mejor del rock, el indie y propuestas emergentes, en un cartel de lujo encabezado por Caifanes, Odiseo, Jumbo, Porter, Titán y, por supuesto, Little Jesus, con quienes tuvimos una charla íntima y profundamente emocional.

Little Jesus Un regreso lleno de significado

Desde el primer momento, Santiago, vocalista de Little Jesus, nos habló sobre su regreso a la Ciudad de la eterna Primavera: “Volver a Cuernavaca después de muchos años es muy emocionante para nosotros”, confesó, recordando el paso de los años y la alegría de regresar a unas tierras que los hacen tan felices. Para él y la banda, Cuernavaca es más que una parada: Es una ciudad donde siempre se sienten en casa. “Siempre la pasamos bien ahí y disfrutamos cada momento”, nos comparte.

Un setlist que marcará un antes y un después

Aunque no quiso revelar demasiado, Santiago adelantó que este 29 de noviembre en el Cuernavaca Sunrise, la banda prepara un show completamente único y nunca antes visto:

“Vamos a tocar canciones que jamás hemos tocado en Cuernavaca. Creemos que es buen momento para llevar algo fresco, algo especial”.

La banda llega con un espíritu renovado después de una etapa compleja: El robo de su material inédito, la especulación sobre un “disco del adiós” antes del Auditorio Nacional y una montaña rusa emocional que casi los deja sin rumbo. Pero hoy, Santi lo resume con firmeza: “El show debe continuar. Ese disco es nuestra prueba de vida, nuestra forma de levantarnos más fuertes.”

Cerrar ciclos, abrir caminos

Sobre el material perdido, Santi reflexiona desde la calma: “A veces pienso que recuerdo un poco de lo que habíamos trabajado, pero eso ya no existe. Decidimos cerrar ese capítulo y seguir adelante”.

Para Santiago y para la Banda, la única forma de avanzar es desde la pasión: “El secreto siempre ha sido hacer música que disfrutemos; si nos divertimos haciendo algo, se nota".

Sorpresas, invitados y nueva música en camino antes de Cuernavaca Sunrise 2025

Este sábado será su penúltima presentación del año de la banda y, aunque por ahora no presentarán material nuevo, Santiago nos adelanta que sí habrá sorpresas y posiblemente invitados especiales en el escenario.

Y lo mejor viene en 2026: “En primavera van a escuchar música nueva". Con esta promesa Santiago advierte a todos sus fans que lo nuevo de la banda está pensado para sorprender, pues, fiel a ellos mismos, el cambio es su única constante y eso se notará en los ritmos que traerá el próximo año.