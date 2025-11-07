De asalto a sesión: Fotógrafo enseña a usar cámara a ladrón que lo quería asaltar en Palacio Nacional

Hay momentos que parecen sacados del mejor guión de una película, pero como siempre la realidad supera la ficción, como lo demuestra el caso de un fotógrafo que relató dentro de un podcast de entrevistas cómo salió ileso de un intento de asalto mientras tomaba fotografías en Palacio Nacional de un país no confirmado, esto a la 1 de la mañana, gracias a “darle clases al ladrón sobre cómo usar la cara”.

¿Cómo se salvó el fotógrafo de ser robado en Palacio Nacional?

Dentro de la entrevista en Backtagepodcast.aline, el fotógrafo narró que en esa ocasión él se encontraba trabajando cuando fue sorprendido por un hombre que lo amenazó con un cuchillo, con la intención de robarle su equipo de fotografía. No obstante, su reacción fuera de lo que se podía esperar no fue de miedo, sino de calma y hasta de humor. Sin embargo, su reacción no fue de miedo, sino de calma y humor.

“Le dije: mira, si te vas a llevar mi cámara, te voy a tener que enseñar a usarla”, relató entre risas.

¿Qué ocurrió con el fallido robo de una cámara?

Poniendo su seguridad e integridad en riesgo, el fotógrafo no optó por enfrentar o escapar del lugar cuando sintió el arma blanca, sino que, de manera sorprendente, optó por darle la vuelta a la situación y prefirió darle una clase exprés de fotografía.

“Segundos después, estoy enseñándole cómo usar la cámara, hablándole del trípode y de cómo buscar una buena toma”, recordó divertido.

Ladrón toma una fotografía espectacular después de querer a saltar a fotógrafo

Lo sorprendente de la historia es que, después de la improvisada lección, el fotógrafo señala que, el ladrón tomó el trípode y salió corriendo. “Pensé: ya fue, me robó todo”, confesó el fotógrafo. Pero segundos después, el hombre gritó: ‘¡Vení, vení! ¡Acá hay una mejor foto!’

Y contra todo pronóstico, el ladrón no solo desistió de cometer el delito, sino que incluso con ayuda del fotógrafo logró capturar la imagen perfecta.

“La foto quedó divina, fue la que se usó para el cliente y terminó publicada. “Irónicamente, fue la foto que tomó él”, relató el entrevistado entre carcajadas.