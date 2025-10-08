Noviembre es uno de los meses más emblemáticos para los mexicanos, tanto cultural como gastronómicamente, pues ofrece símbolos culinarios como el pan de muerto, por ello ahora te contamos cómo puedes preparar una versión casera, sencilla y deliciosa para preparar palomitas con sabor a pan de muerto.

Palomitas con sabor a pan de muerto: La receta que une lo tradicional y lo viral

Antes de continuar, es necesario contar con una serie de insumos indispensables para poder dar vida a esta sinergia culinaria:



Granos de maíz para palomitas: ½ taza.

Aceite vegetal: 2 cucharadas.

Mantequilla: 3 cucharadas.

Azúcar: 2 cucharadas.

Ralladura de naranja: ½ cucharadita.

Agua de azahar (o esencia de azahar si la consigues): ¼ de cucharadita.

Sal: Una pizca.

Canela: Opcional al gusto.

¿Cómo hacer palomitas con sabor a pan de muerto? El snack viral que combina tradición y cine en casa

Preparación paso a paso

Ahora es momento de comenzar a preparar esta receta llena de sabor tradicional del Día de Muertos.

Darle vida a la infusión de sabor: En primer lugar, es necesario derretir la mantequilla en una olla pequeña, donde se tiene que añadir la ralladura de naranja y el agua o esencia de azahar. Posteriormente, es importante dejar que se fragüe por unos segundos y posteriormente retirar del fuego.

Preparar las palomitas: Es necesario calentar el aceite en una olla grande, posteriormente agregar los granos y tapar. Una vez sobre el fuego, se debe mover la olla constantemente, para evitar que se queme. Una vez que las palomitas empiecen a reventar en espacios más separados, se debe retirar del fuego.

Darle sabor a las palomitas: Una vez separadas, se debe verter la infusión de mantequilla con azahar por encima de las palomitas recién hechas, mezclando suavemente.

Un toque dulce final: Espolvorear una cucharada de azúcar extra y, si es el caso, un poco de canela sobre las palomitas, mientras aún están calientes. Mezclar bien y agregar una pizca de sal para balancear el sabor.

Es hora de servir: Al instante de terminar de mezclar, se debe servir en un recipiente limpio para que se pueda preservar la textura, el aroma y el sabor.

¿Por qué funciona esta combinación?

Si tienes dudas sobre porque esta receta te puede dar el sabor de un pan de muerto, toma en cuenta que la ralladura de naranja y el azahar evocan los aromas tradicionales del pan de muerto, pan de muerto, mientras que la mantequilla y el azúcar aportan esa base dulce y suave que recuerda al sabor del pan, y por último la sal en dosis pequeñas contrarresta y realza el sabor dulce.

Disfruta del sabor del pan de muerto de una manera diferente.

Esta botana es ideal para las fechas de noviembre, una noche de películas o como un detalle para sorprender en reuniones.