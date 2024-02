Esta fue la última publicación de Chuy Montana, cantante asesinado en Tijuana

El mundo de la música está consternado por la muerte de Jesús Nolberto Cárdenas Velázquez, mejor conocido como Chuy Montana, quien era un famoso cantante de corridos tumbados y que lastimosamente fue asesinado.

Su muerte fue reportada la tarde de ayer y su cuerpo fue hallado sin vida a un costado de la carretera libre Tijuana-Playas de Rosarito, a la altura del poblado La Gloria. Se sabe que el cantante fue encontrado con las manos esposadas y presentaba múltiples golpes en la espalda baja.

¡Lo persiguen y lo plomean hasta quitarle la vida con al menos 10 disparos! [VIDEO] Un hombre fue perseguido hasta su negocio para quitarle la vida con al menos 10 disparos. El “Diablo” Becerril acudió al reporte en Canal de Tezontle.

¿Qué se sabe sobre sus asesinos? De acuerdo con testigos de los hechos, los captores bajaron al cantante de corridos tumbados de un automóvil (Renault Stepway, color cobrizo, con placas AUF616A), posteriormente le dispararon a quemarropa y huyeron del lugar.

Te puede interesar: Asesinan a cantante de corridos tumbados Chuy Montana: así fueron los hechos

Los asesinos de Chuy Montana habrían dejado el vehículo en el que lo transportaban, ya que cuando las autoridades llegaron este todavía se encontraba encendido. Hasta ahora, las autoridades no han emitido información oficial sobre las líneas de investigación.

¿Cuál fue la última publicación de Chuy Montana?

Su muerte desató la inquietud de los internautas, quienes se han interesado por saber más sobre Chuy Montana, es por eso que muchos se han preguntado cuál fue su última publicación en redes sociales, sobre todo por lo trágico de su muerte.

De acuerdo con algunos internautas, Chuy Montana ya presentía su muerte, por ello, interpretaron una de sus publicaciones como una despedida. El video compartido por el cantante de corridos tumbados muestra diferentes momentos de su meteórica carrera.

Te puede interesar: ¿Qué pasó con el bebé de la integrante de Bely y Beto que murió?

En el clip se ven fragmentos de cuando cantaba en las calles de San Ysidro, Tijuana y posteriormente aparece conduciendo autos de lujo, pero eso no es todo, ya que, el texto con el que acompañó el post también resultó emotivo y melancólico.

“Todo empezó como un sueño y ahora el niño está soñando despierto y este año seguiremos soñando”, fue el texto de Chuy Montana. Mientras que la letra de la canción decía: “no es momento pa’ que me entre tu llamada, yo solo quiero pasarla (…) Voy para arriba y eso no pensaste tiempo atrás, te dije que cosa pronto iba a mejorar, qué bendición ahora la vida a mí me sonrió, la gente dice que he cambiado…”.

¿Quién fue Chuy Montana?

Montana inició su carrera como cantante en la calle, justo en el cruce fronterizo de San Ysidro, Tijuana. Al principio incursionó en el género rap, pero después probó suerte en los corridos tumbados. Su vida cambió cuando se encontró con Jesús Ortiz, vocalista de Fuerza Regida.

También te puede interesar: Muere a los 76 años Carl Weathers, ‘Apollo Creed’ en las cintas de ‘Rocky': ¿de qué murió?