Este fue el último mensaje que dejó Héctor Bonilla antes de morir.

El día de ayer les informamos sobre la lamentable muerte del primer actor mexicano Héctor Bonilla, quien partió de este mundo a la edad de 83 años luego de perder la batalla contra el cáncer de riñón que padecía desde 2019.

Fue a través de un comunicado emitido por su familia en la cuenta de Twitter del actor donde familiares y amigos se despidieron del histrión. La misiva menciona que Héctor Bonilla murió en paz en su casa, sin dolor y rodeado de su círculo social más íntimo.

“Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado de su círculo más íntimo que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con el ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió. Como él quería, compartimos con ustedes el epitafio que Héctor escribió para sí mismo hace varios años”, versa el comunicado.

¿Cuál fue su último mensaje? En una de sus últimas voluntades, Héctor Bonilla pidió que como epitafio se colocara una de sus composiciones donde hace una analogía con la conclusión de una puesta en escena y con el humor que lo caracterizó hasta sus últimos días.

“Se acabó la función, no estén chingan…, el que me vio, me vio, no queda nada”, dice el epitafio del actor.

Por otra parte, Fernando Bonilla recuperó en uno de sus mensajes una canción en donde Héctor enunció su testamento: “Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces tenía claro qué quería decir este día”.

El mensaje se remonta a los inicios de los dos miles, pero estaba musicalizado. En la misiva se menciona a sus tres hijos y a dos de sus nietos. “Hace veinte años, le escribí esta carta a mis hijos, Leonor, Sergio y Fernando. En la pandemia de 2020 aproveché para ponerle música. Por cierto, únicamente menciono a mis dos primeros nietos porque los otros cinco no había nacido”.

¿Quién fue Héctor Bonilla?

El histrión nació el 14 de marzo de 1939 en Tetela de Ocampo, Puebla. Estudió en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBAL). En su larga trayectoria profesional, hizo más de 20 películas y telenovelas.