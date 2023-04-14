Así fue el momento en que Uriel Estrada y Vanessa Claudio casi se besan en Al Extremo.

Este jueves 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso, por lo que Al Extremo no podía quedarse fuera de la temática, ya que dos de sus conductores se sumaron a la fiesta con un impactante momento.

¡Día internacional del beso! Una acción de unión y que marca momentos.

Te puede interesar: Así presumió Vanessa Claudio al amor de su vida. (FOTOS)

La Kiss cam hizo de las suyas en el foro de Al Extremo, al señalar a Vanessa Claudio y Uriel Estrada para que se dieran un beso. Tuvieron un pequeño acercamiento, pero no pasó nada entre ellos.

Eso no es así de fácil

Sin embargo, las emociones sobre un posible beso no terminaron en Al Extremo, ya que después hicieron una transmisión en vivo, donde las cosas se pusieron muy divertidas.

¿Qué pasó en la transmisión en vivo de Vanessa Claudio y Uriel Estrada?

El público se quedó con muchas dudas sobre el posible beso entre Uriel Estrada y Vanessa Claudio, por lo que en una transmisión en vivo de Al Extremo, las cosas tomaron un rumbo bastante interesante.

Luego de varias bromas, Vanessa Claudio reveló lo que le haría falta a Uriel Estrada para recibir un beso de ella.

Interés, el interés. Primero me trató de matar ayer en el TikTok, quién quiere un beso del asesino. Dos, yo tengo mis viernes libres, a mí no me han invitado. No me ha invitado ni a cenar

Justo en ese momento, Uriel Estrada le plantó un beso en la cabeza y salió corriendo del lugar con la justificación de que realmente estaban muy nerviosos.

Estoy nervioso, aunque no lo crean. Ustedes me ven firme aquí, pero estoy nervioso

También te puede interesar: Kristal Silva rompió el silencio sobre su rivalidad con Vanessa Claudio.

¿Qué opinó la mamá de Vanessa Claudio?

En medio de las miles de peticiones de los fans en redes sociales, Uriel recordó que la madre de Vanessa Claudio le había pedido no besar a nadie del trabajo, por lo que la conductora tomó la decisión de llamarla hasta Puerto Rico.

Pudo haber sido un beso en el cachete… ¿por qué no?, porque eso no es correcto. Yo estaba viendo el programa y decía ‘Dios mío que no pase nada, porque me va a dar un ataque’

Sin embargo, Uriel Estrada se confundió y llamó suegra a la mamá de Vanessa Claudio, por lo que los fans se han quedado con la duda sobre una relación, pues al final parece que hubo un beso, pero con la cámara tapada.