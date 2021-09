Valeria Cuevas presenta su primer sencillo como cantante.

Este viernes, Aída Cuevas y su hija, Valeria Cuevas, estuvieron con nosotros en Facebook Live de Azteca Digital.

Ante miles de internautas, la primogénita de la leyenda de la música mexicana nos presentó oficialmente su primer sencillo que lleva como nombre Las Traicionadas, del cual nos compartió la historia.

“Es el primer sencillo de lo que esperamos sea mi primer álbum de muchos, estoy muy emocionada es una canción muy familiar, Rodrigo, mi hermano es el productor, aparte es arreglista, mi mamá es la productora ejecutiva y Diego, mi hermano es el compositor de esta canción con Arturo la Fuente. De esos temas de infidelidad que dices ‘Amiga date cuenta te están cuerneando’ es del amor y desamor en la época moderna”, expresó.

Sobre por qué escogió esa canción, Valería fue clara: “Teníamos contemplada otra canción, pero cuando estábamos por cerrar llegó mi hermano y me dijo yo que se que ya tienes tu primer sencillo escogido, ya tienes el arte, ya tienes la fotos, pero necesito que escuches esta canción. Al segundo hice click, fui por mi mamá a su cuarto, regresó mi mamá como a los 10 minutos y me dijo ‘la traigo pegada’”, explicó.

“Me gustaría no enterarme (si me fueron infiel), pero era lo que decíamos hace rato, es una vivencia que todas las mujeres viven. Qué prefieren, que los traicionan o ustedes traicionar, yo prefiero que me traicionen y así quedo con la conciencia tranquila”, añadió.

Aída Cuevas también fue parte de nuestra entrevista, pues reveló cómo era Valeria cuando era pequeña.

“Valeria desde chiquita era muy inquieta, son mis dos hijos varones, pero ella fue la tremenda y como buena mujer es rebelde, revolucionaria, inquieta, un poco de todo. Es muy buena muchacha, es una niña con valores que he tratado de inculcarle en todos estos años, es muy disciplinada, va al gimnasio, toca el piano, es diseñadora de modos”, contó.

“Tenemos una canción juntas, es una colaboración que está escrita por Rodrigo mi hermano, está muy bonita, habla de nuestra relación entre madre e hija”, concluyó.

