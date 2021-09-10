Exatlón: ¿Quién es Camila Assenza, la bella novia de Mau Wow?

Mauricio López, mejor conocido como Mau Wow, se convirtió en unos de los atletas más queridos de todas las temporadas de Exatlón.

El practicante de parkour hizo su debut en la tercera temporada de nuestro reality show, donde creó una inolvidable amistad con la tricampeona Mati Álvarez.

El atleta se metió en el corazón de múltiples fanáticas, quienes quedaron cautivadas con su velocidad, destreza y buena puntería en cada uno de los circuitos.

Por si fuera poco, el también conocido como Hombre Mono, regresó a Exatlón: Titanes vs Héroes para refrendar su supremacía en las tierras y playas más exigentes de la pantalla chica.

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Mau Wow presume su lado más romántico tras su paso por Exatlón

Todos los atletas de Exatlon tienen un lado muy romántico y tierno fuera de las exigentes tierras de República Dominicana. Tal es el caso de Pato Araujo y Zudikey, Casandra Ascencio y Yomi, Pamela Verdirame y Heliud Pulido, y otras parejas que tocaron el corazón de los mexicanos.

Por si fuera poco, Mau Wow también protagoniza su propia historia de amor que inspira a sus 534 mil seguidores en Instagram.

Y es que, el Hombre Mono tiene un maravilloso noviazgo con Camila Assenza, una joven emprendedora y creadora del negocio de sombreros Chinola.

La joven se dedica a la producción y edición audiovisual, además de fungir como influencer con 20 mil seguidores en Instagram.

Camila se describe como una “amante del buen café” y una enamorada empedernida de los atardeceres.

Es en su cuenta de Instagram, donde la creadora de contenido recolecta múltiples imágenes de cielos y paisajes que enamoran a más de uno.

Cami destaca por su brillante sonrisa y enormes ojos marrones, además de ser una mujer que constantemente dedica amorosos mensajes a Mau Wow.

“El mejor compañero, amigo, enfermero y amorcito”, escribió la joven a principios de agosto en una inolvidable imagen inmortalizada en las redes sociales.

La historia de amor entre Cami y Mau no tiene fin, ya que continúan recolectando atardeceres, sonrisas y viajes juntos.

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