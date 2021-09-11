Exatlón: Así Ernesto Cázares y su novia esperan la llegada de su bebé.

Ernesto Cázares y su novia se encuentran en la etapa final de la dulce espera, pues ya tienen ocho meses de embarazo y están a muy poco tiempo de conocer a su primer hijo.

Fue María Robles quien publicó una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde luce su belleza en un vestido beige donde se aprecia el crecimiento de su abdomen, cabello suelto y maquillaje donde resaltan sus labios en tono rojo pasión.

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"32 Semanas. Te estamos esperando con ansias. Dos personas llenas de magia y pasión por su trabajo hicieron esto", escribió la novia del exatleta de Exatlón como pie de las tiernas imágenes.

Ernesto Cázares y María Robles gustan de las sesiones de fotos

Esta no es la primera ocasión en que Ernesto Cázares y María Robles se toman románticas fotos durante el embarazo, pues posaron para algunas en ropa interior.

Aquella vez, la pareja se lució con ropa interior blanca de un famoso diseñador y la pancita de la novia del practicante de parkour se notaba mucho menos.

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