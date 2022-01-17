FOTOS | Vanessa Claudio regresó a México con proyecto bajo el brazo.

Cuando Vanessa Claudio compartió con sus seguidores que abandonaría el programa “Venga la Alegría” para incorporarse como conductora principal de un programa de espectáculos en Estados Unidos les partió el corazón a varios de sus seguidores.

Pese a que en el país vecino le iba increíble y cada día se acoplaba más a su nueva vida, había algo que en ella no encajaba, después de pensarlo varias veces y con una propuesta sobre la mesa para regresar a México, la nacida en Puerto Rico se animó a volver al país que tanto amor le ha dado por años.

Y así, entre bombos y platillos la recibieron, como el día que se fue, en la que siempre será su casa.

“Les presentamos a la nueva conductora de Al Extremo, Vanessa Claudio”, dijo con gran algarabía Annette Cuburu quien de manera oficial pasó el estandarte de la conducción del programa a su entrañable compañera de trabajo.

Claudio por su parte no tuvo más que un gran agradecimiento a TV Azteca por darle esta oportunidad y a sus seguidores por seguirla en cada proyecto: “Estoy muy emocionada, muy agradecida, nerviosa porque así me ponen los proyectos nuevos y con muchas ganas de poder estar nuevamente con las familias mexicanas”.

