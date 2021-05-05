FOTOS: Vanessa Claudio, una de nuestros conductoras de Miss Universo.

Vanessa Claudio será una de nuestros conductoras para el gran evento, y poder analizar todo lo que sucede en Miss Universo, el certamen de belleza más importante del mundo.

Vanessa ha tenido una gran carrera dentro de la televisión, y las pasarelas, pero ahora te daremos la información más relevante de su vida y de su trayectoria.

Vanessa Claudio nació en en San Juan, Puerto Rico, el 2 de septiembre de 1983. Además de ser conductora de televisión y modelo, ella también ha tenido un gran desempeño como actriz, y como reina de belleza de su país natal.

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Vanessa estudió y terminó sus estudios en la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, y tiene una especialización en publicidad y las relaciones públicas. Al finalizar sus estudios, decidió ingresar a una de las escuelas más importantes de actuación en México, para poder alcanzar uno de sus sueños, y lograr convertirse en conductora.

Vanessa Claudio participó en la Academia de Venga La Alegría, en el año 2016, llevándose el triunfo, y logrando integrarse en el equipo de conducción del programa matutino.

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Dentro de los certámenes de belleza, Vanessa también tiene una gran trayectoria, ya que ha representado a su país en distintas ocasiones. Una de las más importantes fue la celebrada en el año 2006, en las Bahamas. Vanessa llegó estar entre las cinco finalistas.

Vanessa Claudio terminó siendo la primer finalista, y se ganó el premio Miss Simpatía.

Actualmente, Vanessa Claudio es una modelo y referente de la moda en todo el mundo, gracias a que su trabajo y gran estilo han ayudado a que ella tenga más de 1 millón de seguidores.