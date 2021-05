Vanessa Claudio, Alicia Machado y su supuesta enemistad.

La presentadora de televisión aclaró a través de sus redes sociales cómo es la relación que mantiene con la Miss Universo 1996.

El pasado domingo se realizó la transmisión de Miss Universo en la que Alicia Machado, Vanessa Claudio, Sofía Aragón, Arturo Peniche fueron los conductores y más allá de lo que pasó frente a las cámaras, lo que más llamó la atención fue una supuesta pelea que hubo entre dos presentadoras.

De acuerdo a varios televidentes, Vanessa Claudio y Alicia Machado se habrían peleado detrás de cámaras, pues a lo largo de la transmisión se notó “tensión” entre ambas, tambie´n notaron que final ya no salió la conductora.

La integrante de “Suelta la Sopa” rompió el silencio y habló de la supuesta polémica con la venezolana. Por medio de su cuenta de Instagram, Vanessa Claudio aseguró quiso dejar claro que ella no tienen ningún problema con Machado.

“Normalmente no soy de las que sale a aclarar ninguna situación en redes sociales y mucho menos cuando son chismes, pero ya me parece que se están pasando. Diferentes páginas están diciendo que supuestamente yo me fui temprano de la transmisión porque me peleé con Alicia Machado; algo totalmente falso. Me llevo super bien con ella, nos reímos bastante durante la transmisión, solo que si se dieron cuenta no sólo me fui temprano, llegué tarde, porque tuve el previo... un programa llamado “Celebrando a nuestras latinas” y también tuve la transmisión de coronación, dentro, en el venue y me tuve que ir corriendo porque el punto para entrar a la coronación era bastante largo. Nada más”.

Vanessa Claudio también contestó los comentarios que criticaban su desempeño como conductora, que indicaron que por su necesidad de protagonizar no dejó hablar al resto de sus compañeros, especialmente a Alicia Machado.

“De momento sí se puede ver que uno interrumpía. Por algo, se me estaba dando una instrucción que ya quedaban 10 segundos, había que entregar la transmisión oficial, no estaba pasando, entonces me dicen que entre. Pero nada, era para hacer mi trabajo, de momento mandar a la transmisión y lo hacía, yo seguía instrucciones nada más. Es una transmisión difícil. A veces teníamos intervenciones de 20 o 30 segundos… Uno sigue instrucciones y sí, a veces las cosas pasan, pero no es nada personal ni es nada a propósito”, indicó Vanessa Claudio.

