José Joel no descarta hacer las paces con Sergio Mayer tras polémica.

Cada vez se ve más cercano el encuentro entre José Joel y Sergio Mayer, luego de los encontronazos mediáticos que vivieron tras la muerte de José José por el tema de las regalías digitales del cantante.

El hijo de El Príncipe de la Canción se dice listo para verse cara a cara con el exGaribaldi y que rinda cuentas sobre el particular, tal como él mismo lo ofreció hace unos días.

No sé por qué nos hemos tardado tanto. La verdad es que es algo que se sigue resolviendo. Si Sergio está en la capacidad de podernos juntar... por supuesto que le contesté y por supuesto que le dije que sí

Surge un testamento y toda esta situación donde a nosotros como familia se nos da todo el poder para ejercer y para poder seguir investigando y limpiando el nombre de mi papá. Si una de esas situaciones es el tema de Sergio Mayer, por supuesto que nos juntamos y platicamos para ver qué podemos arreglar

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José Joel arremete contra su hermana Sarita Sosa

José Joel asegura que no ha mantenido contacto con su hermana Sarita Sosa, pero toda la familia se está preparando de manera legal.

Desgraciadamente no hay comunicación. La situación es lo que es, nosotros estamos procurando todo de manera legal para entonces habiendo arreglado todo en México, podemos ir a Miami para ver qué está pasando allá: que si ya vendió el disco, la ropa, el carro o los departamentos

No tenemos prisa, que nos quede muy claro que si hay o no hay, pues ya veremos. Ahorita lo que realmente nos interesa es dejar todo listo para poder encarar a estas personas y poderles sacar la verdad. De viva voz, que esas personas digan por qué ese trato que le dieron a José José en sus últimos años

Y sentenció que también irán tras Brayan Fanier Álvarez, mejor conocido como Manuel José, por usurpador.

Nosotros todavía ni hemos llegado a lo que le teníamos preparado al gordito Brayan. Créeme que en este 2022 toda esa gente va a acabar de desaparecer

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