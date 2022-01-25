Gerardo Bazúa revive el polémico encontronazo con Paulina Rubio.

Gerardo Bazúa inauguró el escenario de nuestro programa Ventaneando, cantando uno de sus más grandes éxitos; sin embargo el cantante aprovechó para recordar el encontronazo con su ex Paulina Rubio.

Recuérdese que en las fiestas decembrinas de 2021, Gerardo y Paulina se enfrentaron en una videollamada ante las autoridades de Estados Unidos.

La Chica Dorada negó el permiso a su hijo Eros para viajar con su papá a Sinaloa por ser un estado de alta inseguridad.

“Sí nos vimos… hubo un rollo con los jueces y etcétera. Me dan risa muchas cosas: una persona cuando está contigo, va contigo a todos lados, pero de repente ya no porque ‘tiran balazos’.

El cantante habló de la manutención que recibe su bebé Eros, fruto de su relación con Paulina Rubio.

Yo cumplo con las responsabilidades del niño y ella también. Hay cosas de las que los dos nos responsabilizamos con él y yo nunca estoy fijándome… hay que dar

Bazúa reveló que la relación con la cantante mexicana le dejó buenos aprendizajes.

Uno aprende muchísimo. Yo creo que nunca termino de aprender, pero sobre todo lo que más me enriquece es conocer gente nueva

Yo creo que todos hemos estado enamorados una vez y cuando te desenamoras también lloras

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Gerardo Bazúa confiesa que está felizmente enamorado

Gerardo Bazúa también reveló que está enamorado de su esposa, sus tres hijos y de su carrera musical.

El artista confesó que conoció a su actual pareja sentimental en Miami tras una relación amistosa muy cercana.

Tengo tres bendiciones, Gerardo, Sebastián y Eros… ya con tres tengo. Las cosas están súper bien. Estoy lleno de amor por donde sea

En otros temas, Gerardo Bazúa tiene claro que una de sus más grandes pasiones es la música.

La música mexicana siempre va a perdurar y esa es una bandera que todos tenemos como mexicanos. Es algo bien bonito

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