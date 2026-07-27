"¡Te van a medir con la vara más alta!”, Alex Fernández apoya a Valentino Martin en sus declaraciones sobre las comparaciones

Las comparaciones entre padres e hijos en el mundo del espectáculo parecen inevitables. Por eso, Alex Fernández reaccionó a las declaraciones de Valentino Martin, quien pidió ser valorado por su talento y no por el nombre de su papá, Ricky Martin. ¿Cuál fue el mejor aprendizaje que recibió Alex Fernández de su abuelo y de su padre? Esto fue lo que contestó el cantante, quien aclaró cómo lleva la relación con su padre y reveló el regalo que le dio a su abuela.