"¡Te van a medir con la vara más alta!”, Alex Fernández apoya a Valentino Martin en sus declaraciones sobre las comparaciones
Luego de tomar postura sobre las declaraciones de Valentino Martin y las comparaciones con su papá, Alex Fernández contó cómo lleva su relación con Alejandro Fernández.
Las comparaciones entre padres e hijos en el mundo del espectáculo parecen inevitables. Por eso, Alex Fernández reaccionó a las declaraciones de Valentino Martin, quien pidió ser valorado por su talento y no por el nombre de su papá, Ricky Martin. ¿Cuál fue el mejor aprendizaje que recibió Alex Fernández de su abuelo y de su padre? Esto fue lo que contestó el cantante, quien aclaró cómo lleva la relación con su padre y reveló el regalo que le dio a su abuela.