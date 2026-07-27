Nuevas detenciones por el caso de Dafne Quintos y más; explicado Con Peras y Manzanas

La detención de Jorge Luis ‘N’ y ‘Estrellita’ por la muerte de Dafne Quintos, una explosión de pirotecnia en una fiesta patronal en Guerrero que dejó tres fallecidos y varios heridos; y el presunto ‘montachoques’ que se aferró a un auto en Tláhuac. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.